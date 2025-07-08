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ترامب: أود رفع العقوبات الأمريكية الصارمة عن إيران في الوقت المناسب

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يود رفع العقوبات الأمريكية الصارمة عن إيران في الوقت المناسب.

وقال ترامب، متحدثا للصحفيين في بداية عشاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن الخطوة الأخيرة لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا ستساعد دمشق على المضي قدمًا، معبرا عن أمله في أن تتخذ إيران خطوة مماثلة.

وأضاف “أود أن أتمكن، في الوقت المناسب، من رفع تلك العقوبات، ومنحهم فرصة لإعادة البناء، لأنني أود أن أرى إيران تبني نفسها من جديد بطريقة سلمية، لا أن تتردد في ترديد شعارات مثل: الموت لأمريكا، الموت للولايات المتحدة، الموت لإسرائيل، مثلما كانوا يفعلون”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية