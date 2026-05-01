ترامب: تحدثت مع رئيس الوزراء العراقي المكلف

واشنطن أول مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الجمعة إنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي أمس وعبر عن دعمه القوي له.

وأضاف قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى فلوريدا “بمساعدتنا، فاز، ونتمنى له كل التوفيق. وأكدت له أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبه. إنه نصر عظيم، ورئيس الوزراء العراقي الجديد شخص ندعمه بقوة”.

وأعلن ائتلاف الكتل السياسية الشيعية في العراق، المعروف باسم (الإطار التنسيقي)، في بيان يوم الاثنين اختيار الزيدي ليكون مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وتسعى واشنطن إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع بغداد وسط التوتر المستمر والمخاوف الأمنية بالمنطقة.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)