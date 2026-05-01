The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب: تحدثت مع رئيس الوزراء العراقي المكلف

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن أول مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الجمعة إنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي أمس وعبر عن دعمه القوي له.

وأضاف قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى فلوريدا “بمساعدتنا، فاز، ونتمنى له كل التوفيق. وأكدت له أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبه. إنه نصر عظيم، ورئيس الوزراء العراقي الجديد شخص ندعمه بقوة”.

وأعلن ائتلاف الكتل السياسية الشيعية في العراق، المعروف باسم (الإطار التنسيقي)، في بيان يوم الاثنين اختيار الزيدي ليكون مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وتسعى واشنطن إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع بغداد وسط التوتر المستمر والمخاوف الأمنية بالمنطقة.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

