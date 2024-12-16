ترامب: تركيا ستكون لها السيطرة على ما سيحدث في سوريا

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بالم بيتش (فلوريدا) (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين إن تركيا سيكون لها السيطرة على ما سيحدث في سوريا حيث أطاحت المعارضة بحكومة بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي أول تعليق له عن رؤيته لدور تركيا في سوريا ما بعد الصراع، أشاد ترامب بما وصفها “بالقوة العسكرية الكبيرة” في تركيا والتي قال إنها “لم تستنزف بالحرب”.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بمنتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا إن “تركيا، عبر دعمها للمعارضة، قامت بعملية استيلاء غير ودية دون خسارة الكثير من الأرواح”.

وقال ترامب “في الوقت الحالي، هناك الكثير من الأمور غير المحددة في سوريا… أعتقد أن تركيا ستكون لها السيطرة”.

وتركيا من الداعمين الرئيسيين لفصائل المعارضة التي سعت للإطاحة بالأسد، المدعوم من إيران وروسيا، منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2011. وتسيطر تركيا على مساحات في شمال سوريا بعد تنفيذ عدة توغلات عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وتجري واشنطن وأنقرة محادثات منذ الإطاحة بالأسد بشأن مكافحة أي ظهور جديد لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وتبقي واشنطن ما يقدر بنحو 900 من قواتها في شرق سوريا في إطار محاربة التنظيم.

وعند سؤال ترامب عما سيفعله بخصوص هذه القوات، لم تكن الإجابة واضحة وأشار بدلا من ذلك إلى قوة الجيش التركي وسلط الضوء على علاقته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ترامب “أردوغان شخص أنا على وفاق كبير معه … لقد أسس جيشا قويا للغاية”.

وأضاف ترامب “كانوا يريدونها منذ آلاف السنين، وقد حصل عليها، وهؤلاء الناس الذين دخلوا تسيطر عليهم تركيا، ولا بأس بذلك”، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى الماضي التركي العثماني الذي شهد سيطرة العثمانيين على المنطقة التي تعرف اليوم بسوريا.