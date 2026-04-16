ترامب: زعيما لبنان وإسرائيل قد يجتمعان في البيت الأبيض

واشنطن 16 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بعد إعلانه وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، إن زعيمي البلدين قد يجتمعان في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.

وتحدث ترامب مع كلا الزعيمين فور إعلان وقف إطلاق النار. وقال إنه يعمل على اتفاق طويل الأمد.

وأضاف ترامب “إنه لأمر مثير للغاية. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بحيث يتسنى عقد اجتماع، هو الأول من نوعه منذ 44 عاما، ليكون هناك اجتماع بين لبنان وإسرائيل، ومن المرجح أن يُعقد هذا الاجتماع في البيت الأبيض خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)

