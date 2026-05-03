ترامب: سنبدأ تحرير سفن عالقة بمضيق هرمز صباح غد الاثنين

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن 3 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن واشنطن ستشرع صباح غد الاثنين في جهود لتحرير سفن عالقة في مضيق هرمز.

ولم يقدم ترامب، في منشوره على منصة تروث سوشال، تفاصيل تذكر عن العملية بما في ذلك ما إذا كانت البحرية الأمريكية ستشارك في هذه الجهود، التي وصفها بأنها “بادرة إنسانية” تهدف فقط إلى مساعدة الدول المحايدة التي ليست طرفا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكتب ترامب في المنشور “من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول بأننا سنرشد سفنها للخروج بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة”.

ولم يرد البيت الأبيض ولا البنتاجون بعد على طلبات للحصول على معلومات أخرى.

(إعداد محمد أيسم ومحمد عطية للنشرة العربية)