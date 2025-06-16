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ترامب: على إيران إجراء محادثات بخصوص خفض التصعيد “قبل فوات الأوان”

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كانانسكيس (ألبرتا) (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن إيران تريد إجراء محادثات بشأن خفض التصعيد مع إسرائيل، وعليها أن تفعل ذلك على الفور “قبل فوات الأوان”.

وأضاف ترامب للصحفيين في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني “أقول إن إيران لن تربح هذه الحرب، وعليهم أن يجروا محادثات، وعليهم أن يتحدثوا على الفور قبل فوات الأوان”.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل يوم الاثنين بعد تقارير تفيد بأن إيران تسعى إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل، مما يزيد من إمكان التوصل إلى هدنة ويهدئ المخاوف إزاء تعطل إمدادات الخام من المنطقة.

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