ترامب: لا أريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 21 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة سي.إن.بي.سي في مقابلة اليوم الثلاثاء إنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة في موقف تفاوضي قوي وستتوصل في النهاية إلى ما وصفه “باتفاق رائع”.

وقال ترامب ردا على سؤال عن إمكانية تمديد وقف إطلاق النار “لا أريد ذلك. ليس لدينا متسع من الوقت”.

وعبرت واشنطن عن ثقتها بأن المحادثات مع إيران ستمضي قدما في باكستان، وقال مسؤول إيراني كبير إن طهران تدرس المشاركة فيها.

وفي ظل عدم حسم مصير عقد جولة جديدة من محادثات السلام، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستستأنف هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران قريبا.

وأضاف “أتوقع أن نستأنف القصف لأنني أعتقد أن هذا هو النهج الأمثل. ونحن على أهبة الاستعداد. أعني أن الجيش متأهب تماما”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

