ترامب: لا أستطيع الجزم ما إذا كانت أمريكا ستقصف إيران

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن الإجابة على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لقصف إيران أو منشآتها النووية قائلا إن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن لكنه يرى أن “وقت الحديث قد فات”.

وقال ترامب للصحفيين “هناك فارق كبير بين الوضع حاليا وقبل أسبوع. لا أحد يعلم ما سأفعله”.

وأضاف أن إيران اقترحت إجراء محادثات في البيت الأبيض. ولم يقدم تفاصيل. ووصف إيران بأنها بلا دفاع جوي على الإطلاق.