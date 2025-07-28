ترامب: من الصعب التعامل مع حماس وأدرس خططا مع نتنياهو

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(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن التعامل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أصبح صعبا في الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول “خطط مختلفة” لتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.

وأضاف ترامب أيضا أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجعه للجولف في اسكتلندا “سننشئ مراكز طعام”، دون أسوار أو حواجز لتسهيل الوصول.