ترامب: واشنطن ستجري محادثات مع إيران بعد “النصر” الأمريكي

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من جيف ماسون ألكسندر كورنويل وباريسا حافظي

لاهاي/تل أبيب/إسطنبول (رويترز) – أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بالنهاية السريعة للحرب بين إيران وإسرائيل، وقال إن واشنطن ستسعى على الأرجح للحصول على التزام من طهران بإنهاء طموحاتها النووية في محادثات مع مسؤولين إيرانيين الأسبوع المقبل.

وقال ترامب إن قراره الانضمام إلى هجمات إسرائيل باستهداف مواقع نووية إيرانية بقنابل ضخمة خارقة للتحصينات أنهى الحرب واصفا الأمر بأنه “انتصار للجميع”.

وتجاهل تقييما مبدئيا لوكالة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية يفيد بأن مسار إيران نحو صنع سلاح نووي ربما يكون قد تأخر لأشهر فحسب وقال إن النتائج “غير قاطعة” وإنه يعتقد أن المواقع النووية دُمرت.

وأشار “كانت (الأضرار) جسيمة جدا. كان تدميرا تاما”.

وقال ترامب، متحدثا من لاهاي، حيث حضر قمة حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء، إنه لا يتوقع أن تنخرط إيران مجددا في تطوير أسلحة نووية. ودأبت طهران لعقود على نفي اتهامات القادة الغربيين لها بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.

وأضاف “سنتحدث معهم الأسبوع المقبل، مع إيران. قد نوقع اتفاقا. لا أعلم. بالنسبة لي، لا أعتقد أن ذلك ضروري”.

ويسعى الإيرانيون والإسرائيليون القلقون إلى استئناف حياتهم الطبيعية بعد أشد المواجهات على الإطلاق بين العدوين.

وقدرت الوكالة النووية الإسرائيلية أن الضربات “أعادت قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية سنوات للوراء”. ونشر البيت الأبيض التقييم الإسرائيلي، غير أن ترامب نفى الاعتماد على معلومات المخابرات الإسرائيلية.

وعبر ترامب عن ثقته في أن طهران لن تحاول إعادة بناء مواقعها النووية وستنتهج بدلا من ذلك مسارا دبلوماسيا نحو تسوية الأمر.

وقال “سأقول لكم، آخر ما يريدون فعله هو تخصيب أي شيء في الوقت الحالي. إنهم يريدون التعافي”.

وأضاف أنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي، “فلن نسمح بحدوث ذلك. أولا، لن نفعل ذلك عسكريا”، مضيفا أنه يعتقد “أننا سنتمكن في النهاية من إقامة علاقة ما مع إيران” لحل هذه القضية.

أما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي فرفض ما أسماه “نهج الساعة الرملية” لتقييم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني بالتركيز فقط على الشهور اللازمة لإعادة بنائه وليس على حل طويل الأمد للمشكلة.

وقال جروسي “على أي حال، المعرفة التكنولوجية والقدرة الصناعية موجودة. وهذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره. لذا، علينا أن نعمل معهم”.

وأضاف أن أولويته القصوى هي ضمان عودة المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية.