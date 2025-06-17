ترامب سيمدد المهلة الممنوحة لتيك تيوك للعثور على مشتر غير صيني

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سيمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع تطبيق تيك توك مهلة جديدة مدتها 90 يوما للعثور على مشتر غير صيني، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

وستكون هذه المرة الثالثة التي تُمدد فيها المهلة المعطاة للتطبيق المهدد بالحظر في الولايات المتحدة.

وكان من المقرر أن يدخل قانون فدرالي يلزم بيع تيك توك أو حظره لأسباب على صلة بالأمن القومي حيز التنفيذ عشية تنصيب ترامب في كانون الثاني/يناير.

وجاء في بيان للناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت “سيوقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا إضافيا هذا الأسبوع لإبقاء تيك توك قيد التشغيل”.

وأشارت إلى أن ترامب قال مرارا إنه لا يريد وقف تطبيق تيك توك.

وأوضحت أن المهلة “ستمدد 90 يوما، وستعمل الإدارة خلال هذه الفترة لضمان إتمام هذه الصفقة بحيث يمكن الشعب الأميركي الاستمرار في استخدام تيك توك مع ضمان أن بياناتهم آمنة ومحمية”.

وتواجه منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة التي تقول إن لديها حوالى 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، خطر الحظر في هذا البلد لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي، على خلفية سرية البيانات التي تجمعها من مستخدميها.

ووقّع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قانونا اعتمدته غالبية ساحقة في الكونغرس، وصدر عام 2024، لإجبار بايت دانس على بيع التطبيق تحت طائلة الحظر على الأراضي الأميركية، وقد دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، أي عشية تنصيب دونالد ترامب.

ومع توليه الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير، جمّد ترامب العمل بالقانون ومنح “بايت دانس” مهلة 75 يوما، قابلة للتمديد، لبيع نشاطاتها الأميركية، وانقضت هذه المهلة في 5 نيسان/أبريل. وقد أرجئ الآن الموعد النهائي إلى 19 حزيران/يونيو.

جك-دك/ود/الح