ترامب يؤكد أن رسومه الجمركية تجعل أميركا “عظيمة وغنية” مجددا

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها على بلدان حول العالم تجعل بلاده “عظيمة وغنية مجددا”، في وقت سارعت الحكومات للتوصل إلى اتفاقات مع واشنطن قبل أقل من 24 ساعة على مهلة الأول من آب/اغسطس النهائية.

وأضاف على منصته “تروث سوشال” أن “الرسوم الجمركية تجعل أميركا عظيمة وغنية مجددا”.

وتابع “قبل عام، كانت أميركا دولة ميتة، وباتت الآن البلد +الأهم+ في العالم”.

والأربعاء، فرض الرئيس الأميركي رسوما جديدة لمعاقبة أو تفضيل عدد من شركاء بلاده التجاريين، في آخر سلسلة إجراءات واسعة أحدثت اضطرابات في الأسواق على مستوى العالم.

وفي اللحظات الأخيرة، دخلت كوريا الجنوبية على الخط فأبرمت اتفاقا ينص على رسوم جمركية نسبتها 15 في المئة على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهي نسبة أقل بكثير من 25 في المئة التي هدد ترامب في وقت سابق بفرضها.

لكن ترامب أعلن أيضا عن رسوم جمركية نسبتها 50 في المئة على البرازيل ورسوم نسبتها 25 في المئة على الصادرات الهندية بينما حذّر كندا من أنها ستواجه عواقب تجارية ردا على إعلان عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين.

وتعادل الرسوم على سيول، حليفة واشنطن الرئيسية أمنيا، تلك التي فرضتها واشنطن في اتفاقاتها التجارية مع اليابان والاتحاد الأوروبي.

وأضاف ترامب أن كوريا الجنوبية تعهّدت استثمار مبلغ قدره 350 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال أو غيره من مصادر الطاقة لقاء مبلغ قدره “100 مليار دولار”.

وذكر مكتب سيول الرئاسي أن الرسوم الجمركية على السيارات التي تعد من بين صادرات سيول الرئيسية، ستبقى أيضا عند معدل 15 في المئة.

فرض ترامب رسوما جمركية باهظة على البرازيل وعقوبات على القضاة الذين يشرفون على محاكمة حليفه اليميني المتشدد جايير بولسونارو المتهم بالقيام بمحاولة انقلاب في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

لكنه أجّل تطبيقها من الجمعة حتى السادس من آب/اغسطس واستثنى العديد من المنتجات من الرسوم بما فيها عصير البرتقال والطائرات المدنية وخام الحديد وبعض منتجات الطاقة.

– تهديد لكندا –

وهدد باستخدام القوة الاقتصادية للولايات المتحدة لمعاقبة البرازيل وقاضي محكمتها العليا ألكسندر دو مورايس على وجه الخصوص، على خلفية ما وصفها بأنها “مطاردة شعواء” تستهدف الرئيس السابق بولسونارو.

من جانبه، تعهّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الدفاع عن “سيادة الشعب البرازيلي في مواجهة الإجراءات التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة”.

وشمل ما أعلنه ترامب أخيرا رسوما جمركية نسبتها 25 في المئة على المنتجات الهندية تفرض اعتبارا من الجمعة، لتكون أقل بقليل من تلك التي سبق أن هدد بها، بعدما فشلت المفاوضات بين واشنطن ونيودلهي في التوصل إلى اتفاق تجاري.

وذكر ترامب أن الهند ستواجه أيضا “عقوبة” لم يحددها ردا على شرائها الأسلحة والطاقة من روسيا.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” “لا يهمني ما تفعله الهند مع روسيا. فليدفعا اقتصاديهما الميتَين إلى الانهيار معا، لا يهمني.. أجرينا تعاملات تجارية قليلة جدا مع الهند. رسومهم مرتفعة جدا، إنها من بين الأعلى في العالم”.

وبدت العلاقات التجارية الكندية-الأميركية في خطر أيضا بعدما أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني خططه للاعتراف بدولة فلسطين أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.

وكتب ترامب على “تروث سوشال” “يا للهول! أعلنت كندا للتو أنها ستدعم إقامة دولة فلسطينية.. سيصعّب ذلك كثيرا علينا إبرام اتفاق تجاري معهم”.

– “يوم مهم بالنسبة لأميركا” –

كما وقّع أمرا الأربعاء بفرض رسوم جمركية هدد بها سابقا تبلغ نسبتها 50 في المئة على منتجات نحاسية معيّنة ووضع حد لإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للشحنات المنخفضة القيمة الآتية من الخارج.

واستثنى منتجات مثل خامات النحاس والمركزات والكاثود، ما يخفف بعض الضغط عن القطاع.

ومع اقتراب المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاقات مع وانشطن، قال وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك لـ”فوكس نيوز” إن واشنطن أبرمت اتفاقات تجارية مع كمبوديا وتايلاند، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.

وأُعلنت بداية الزيادات في الرسوم الجمركية الأميركية التي تفرض الجمعة في نيسان/أبريل ضمن حزمة فرض ترامب في إطارها حدا أدنى من الرسوم الجمركية بلغت نسبتها 10 في المئة على المنتجات من جميع شركاء بلاده التجاريين تقريبا، مبررا الخطوة بممارسات تجارية غير منصفة.

ومن المقرر أن ترتفع النسبة إلى مستويات متباينة بالنسبة لعشرات الاقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما، لكن واشنطن أجّلت تطبيقها مرّتين فيما شهدت أسواق المال اضطرابات.

وشدد الرئيس الأميركي الأربعاء على أنه “لن يتم تمديد” مهلة الأول من آب/اغسطس.

وحتى الآن، توصلت كل من بريطانيا وفيتنام والفيليبين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية إلى اتفاقات مبدئية مع واشنطن لضمان شروط أقل قسوة.

وبينما تبادلت الولايات المتحدة والصين في وقت سابق فرض رسوم جمركية متزايدة على منتجات كل منهما، يعمل الطرفان باتّجاه التوصل إلى هدنة تبقي الرسوم بمستويات أقل.

ورغم أن ترامب تعهّد أن تزداد عائدات الحكومة بفضل الرسوم، يحذّر خبراء اقتصاد من أن الرسوم الجمركية الأعلى قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

بيس-كدل/لين/ب ق