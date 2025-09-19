ترامب يتحدّث عن “تقدّم” في صفقة تيك توك ويعلن عن لقاء مع شي في الخريف

تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن إحراز تقدّم في المحادثة الهاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ بشأن صفقة تطبيق تيك توك، في حين دعت بكين إلى نهج “غير تمييزي” في هذا الملف الشائك.

وأعرب الرئيس الأميركي الخميس عن رغبته بالتوصل خلال المحادثة إلى “صيغة نهائية” في ما يتّصل بنقل أنشطة المنصة في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين الأميركيين.

وجاء في منشور لترامب على منصّته تروث سوشال “لقد أحرزنا تقدّما في العديد من المسائل البالغة الأهمية بما في ذلك التجارة والفنتانيل وضرورة وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على صفقة تيك توك”، معربا عن “امتنانه” لموقف نظيره الصيني في ملف تطبيق تيك توك المملوك للشركة الصينية بايت دانس.

من جهته، طلب الرئيس الصيني من نظيره الأميركي تفادي القيود التجارية “الأحادية الجانب” وتوفير “بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة”، على غرار تيك توك، واصفا المحادثة بأنها “بنّاءة”.

واتّفق الرئيسان على عقد لقاء على هامش قمة أبيك (آسيا-المحيط الهادئ) التي تستضيفها كوريا الجنوبية يومي 31 تشرين الأول/أكتوبر والأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أعلن ترامب الذي أشار إلى أن الرئيسين سيعاودان التحدث هاتفيا.

وقال الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما عقب محادثة وصفها بأنها “مثمرة جدا”، إنه سيزور الصين “مطلع العام المقبل” وإن الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في “الوقت المناسب”.

هذه المكالمة هي الثانية بين الزعيمين منذ تولي دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، والثالثة منذ مطلع العام، إذا احتُسبت تلك التي أُجريت في 17 كانون الثاني/يناير.

– ائتلاف –

أعلن الرئيس الأميركي الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع بكين بشأن إعادة إطلاق أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة من خلال مستثمرين أميركيين، من دون أن يقدّم تفاصيل كثيرة.

من جهتها، تحدّثت صحيفة وول ستريت جورنال عن ائتلاف يضم شركة التكنولوجيا العملاقة Oracle وصندوقي الاستثمار الأميركيين Silver Lake وAndreessen Horowitz.

في الأثناء، مدّد ترامب الثلاثاء المهلة الممنوحة لبيع تطبيق تيك توك من قبل الشركة الأم الصينية “بايت دانس”، إلى 16 كانون الأول/ديسمبر تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وقع الرئيس السابق جو بايدن في العام 2024 قانون حظر تيك توك بدعوى حماية الأمن القومي على خلفية مخاوف حيال أنشطة “بايت دانس” وصلات محتملة بينها وبين الحكومة الصينية.

ويعتقد دونالد ترامب أن تطبيق تيك توك ساعده في تعزيز شعبيته بين الشباب الأميركيين خلال الحملة الرئاسية الأخيرة.

وتأتي هذه المكالمة في وقت تحاول بكين وواشنطن التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.

كما تأتي بعد فترة وجيزة من عرض القوة الدبلوماسية الذي نظمه شي جينبينغ في بداية أيلول/سبتمبر بالصين، حيث عقد قمة كبيرة بمشاركة قادة عدة دول ولا سيما روسيا والهند.

حينها اتّهم ترامب نظيره الصيني بـ”التآمر” مع ضيوفه ضد الولايات المتحدة.

– التعرفات الجمركية –

ودعا الرئيس الأميركي الدول الأوروبية مرارا وتكرارا إلى فرض عقوبات على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

وقال الخميس على قناة فوكس نيوز “إذا فعلوا ذلك، فأعتقد أن الحرب (في أوكرانيا) قد تنتهي”.

وفرض ترامب تعرفات جمركية عقابية على الهند بسبب مشترياتها من النفط من موسكو، لكنه لم يتخذ الإجراء نفسه ضد الصين.

وشهدت التوترات التجارية بين بكين وواشنطن تقلبات كثيرة في العام 2025.

وخلال العام، ارتفعت الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين إلى مستويات تفوق ثلاثة أضعاف المعدل الطبيعي من كلا الجانبين، ما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد.

ومذاك، توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق يهدف إلى تهدئة التوتر، بخفض الرسوم الجمركية موقتا إلى 30% من قبل الولايات المتحدة و10% من قبل الصين.

ومن المفترض أن تستمر هذه الهدنة التجارية حتى العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

