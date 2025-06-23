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ترامب يدعو إلى عدم رفع أسعار النفط بما يخدم “مصالح العدوّ”

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إن ارتفاع أسعار النفط سيخدم “مصالح العدوّ”، بعد الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية في إيران والتي يخشى أن تردّ عليها طهران بما يرتدّ سلبا على أسواق النفط. 

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال “ابقوا جميعا أسعار النفط منخفضة. فأنا في المرصاد. ستخدمون مصالح العدوّ. لا تفعلوا ذلك!”.

وفي رسالة منفصلة موجّهة إلى وزارة الطاقة، دعا إلى “التنقيب والتنقيب” عن النفط “الآن!”.

وأثارت الضربات الأميركية التي استهدفت الأحد ثلاث منشآت نووية في إيران مخاوف من إغلاق مضيق هرمز قبالة السواحل الإيرانية الذي يعبر فيه خمس الإنتاج العالمي للنفط.

وصرّحت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الإثنين أن الولايات المتحدة “تراقب عن كثب الوضع في مضيق هرمز وسيكون من الحماقة” أن تمسّ ايران بهذا الممر البحري الحيوي.

وبعد ارتفاع الأسعار مع بدء التداولات في البورصة، تراجع برميل برنت، المؤشّر المرجعي في هذا المجال إلى 76,67 دولارا. وانخفض برميل غرب تكساس الوسيط إلى 73,48 دولارا.

ميل/م ن/لين

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