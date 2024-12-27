ترامب يدعو المحكمة العليا لتعليق قانون يهدّد بحظر تطبيق تيك توك

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دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجمعة المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على “تيك توك” عشية تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير إذا لم توافق شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق على بيعه.

وكتب فريق ترامب القانوني في مذكرة إلى المحكمة العليا أنّه “في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل” من أجل “إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي”.

وأوضح محامو ترامب في مذكرتهم أنّ الرئيس المقبل يعارض حظر التطبيق “في هذه المرحلة” ويريد حلّ هذه القضية حال تسلّمه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، أي غداة الموعد المحدّد لحظر تيك توك إذا لم توافق الشركة الصينية على بيعه.

وبحسب المذكرة فإنّ “الرئيس ترامب لديه وحده الخبرة اللازمة لعقد صفقات، والتفويض الانتخابي، والإرادة السياسية للتفاوض على حلّ لإنقاذ المنصّة وفي الوقت ذاته معالجة مخاوف الأمن القومي التي عبّرت عنها الدولة”.

وفي نيسان/أبريل الماضي صوّت الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة لصالح قانون يلزم الشركة الأم لتيك توك على بيع أنشطتها الأميركية قبل 19 كانون الثاني/يناير وذلك تحت طائلة حظر التطبيق في الولايات المتّحدة.

ويهدف القانون، بحسب واشنطن، إلى الحؤول دون تعرّض مستخدمي تيك توك، البالغ عددهم في الولايات المتحدة 170 مليونا، لمخاطر التجسّس عليهم أو التلاعب بهم من قبل الحكومة الصينية.

رل/بم