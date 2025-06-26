ترامب يدعو لإلغاء محاكمة نتنياهو

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واشنطن (رويترز) – دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو إلغاء محاكمته بتهم فساد قائلا إن الولايات المتحدة ستنقذه كما أنقذت إسرائيل.

وتم توجيه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة إلى نتنياهو في 2019، وكلها تهم ينفيها رئيس الوزراء. وبدأت المحاكمة في 2020 وتشمل ثلاث قضايا جنائية ودفع فيها نتنياهو بالبراءة.

وكتب ترامب في منشور على تروث سوشيال يوم الأربعاء “ينبغي إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو فورا أو منح عفو لبطل عظيم، قدم الكثير لدولة (إسرائيل)” مضيفا أنه على دراية بمثول نتنياهو المقرر أمام المحكمة يوم الاثنين.

وقال يائير لابيد السياسي الإسرائيلي المعارض إن على ترامب ألا يتدخل في المسألة. وتابع قائلا “مع كامل الاحترام والامتنان لرئيس الولايات المتحدة، لا يجب أن يتدخل في عملية قضائية في دولة مستقلة”.

وأضاف لابيد لموقع واي نت الإخباري الإسرائيلي “أتمنى وأفترض أن هذه جائزة يمنحها (ترامب) إلى (نتنياهو) لأنه يعتزم الضغط عليه بشأن غزة وإجباره على إبرام اتفاق رهائن سينهي الحرب”.

وأثنى ترامب على نتنياهو ووصفه بأنه “محارب” لكنه قال في المنشور “الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أنقذت إسرائيل، والآن ستكون الولايات المتحدة الأمريكية التي ستنقذ بيبي نتنياهو”.

ويبدو أنه كان يشير إلى دعم ومشاركة واشنطن في القصف الإسرائيلي للبرنامج النووي الإيراني.

ولم يتضح ما إذا كان ترامب يقصد أن الولايات المتحدة يمكن أن تفعل شيئا لمساعدة نتنياهو في معركته القانونية.

ووصف الرئيس الجمهوري القضية المرفوعة ضد الزعيم الإسرائيلي بأنها حملة ملاحقة ظالمة و “حملة اضطهاد سياسي” وهو تعبير يستخدمه ترامب كثيرا فيما يتعلق بمحاولات في الولايات المتحدة لمقاضاته كما استخدم ترامب ذات التعبير لوصف محاكمته.

وتتناقض هذه الكلمات الودودة مع التوبيخ النادر الذي وجهه ترامب يوم الثلاثاء لإسرائيل لشنها قصفا على إيران بعد وقف إطلاق النار.

وقال ترامب حينها “بمجرد أن توصلنا لاتفاق، خرجت إسرائيل وألقت شحنة من القنابل لم أرَ مثلها من قبل وهي أكبر كمية رأيناها. لست راضيا عن إسرائيل”.