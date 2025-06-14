ترامب يرأس عرضا عسكريا بموازاة احتجاجات شعارها “لا ملوك”

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يرأس دونالد ترامب السبت عرضا عسكريا ضخما في واشنطن يتزامن مع عيد ميلاده ال79، فيما تنظم احتجاجات على مستوى البلاد تحت شعار “لا ملوك” في مشهد يسلط الضوء على الانقسامات العميقة في الولايات المتحدة بشأن ولايته الرئاسية الثانية.

وسيتحقق حلم لطالما راود ترامب بإقامة عرض عسكري مع مشاركة نحو 7 آلاف جندي وعشرات الدبابات والمروحيات في العاصمة، في فعالية تحتفل رسميا بالذكرى ال250 لتأسيس الجيش الأميركي.

ويقول الجيش إن الحدث سيكلف ما يصل إلى 45 مليون دولار.

في الوقت نفسه يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة احتجاجات تنظمها حركة “لا ملوك” ضد ما يصفه المنظمون بأنه “تأليه ترامب”.

وقال المنظمون إن هذه المسيرات ستكون الأكبر منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، مؤكدين أنها تأتي “رفضا للسلطوية ولسياسات تقدم المليارديرات على سواهم ولعسكرة ديموقراطيتنا”.

ومن المتوقع أن ينزل آلاف المتظاهرين في لوس أنجليس احتجاجا على نشر ترامب للجنود في ثاني أكبر المدن الأميركية عقب اشتباكات اندلعت بسبب عمليات استهدفت مهاجرين.

ويقول ترامب إن العرض في واشنطن سيكون “فريدا من نوعه”، لكنه وعد باستخدام “قوة هائلة” إذا حاول المتظاهرون تعطيله.

ويأتي هذا العرض العسكري غير المعتاد للقوات الأميركية بعد يوم من تباهي ترامب باستخدام إسرائيل معدات عسكرية أميركية في ضرباتها على إيران.

– مطر يوم العرض –

غير أن العرض العسكري قد يتعرقل لأمر آخر وهو الطقس. فقد تضرب عواصف رعدية واشنطن السبت أثناء العرض.

وصرح الجيش الأميركي الجمعة أن “الطقس يُراقب عن كثب ويُؤخذ في الاعتبار، ولكن حتى الآن لم يتغير شيء”.

من جهته صرح ترامب بأنه غير منزعج. وقال “لا يهم. ذلك لا يؤثر على الدبابات إطلاقا ولا على الجنود. إنهم معتادون على ذلك. إنهم أقوياء”.

يُعد هذا العرض العسكري الذي قلما يحدث، الأكبر في الولايات المتحدة منذ نهاية حرب الخليج عام 1991.

وسيشارك في العرض قرابة 7000 جندي، يرتدون بزات عسكرية من مختلف حقبات الولايات المتحدة حتى استقلالها عن بريطانيا.

كذلك، ستشارك أكثر من 50 مروحية بينها مروحيات أباتشي الحربية وشينوك وبلاك هوك المخصصة للنقل.

وستمر حوالى 150 مركبة عسكرية بينها 28 دبابة أبرامز قتالية و56 مركبة مدرعة في العرض العسكري.

ومن المقرر أن يُختتم الحدث بعرضٍ مظلي إذ سيقفز عناصر من فرقة “غولدن نايتس” التابعة للجيش بالمظلات ويقدمون العلم الأميركي لترامب.

وسيمرّ الموكب أمام معالم تاريخية منها نصب لينكولن التذكاري ونصب واشنطن التذكاري، لينتهي به المطاف قرب البيت الأبيض.

لطالما كانت لدى ترامب رغبة شديدة لإقامة عرض عسكري منذ ولايته الرئاسية الأولى عندما حضر العرض العسكري السنوي في العيد الوطني الفرنسي في باريس بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017.

– “عرض مبتذل” –

غير أن معارضي ترامب يتهمونه باستغلال الحدث لإشباع غروره.

وقال منظمو احتجاجات “لا ملوك” إنهم يتوقعون مشاركة ملايين الأشخاص في أكثر من 1500 مدينة في الاحتجاجات.

واعتبروا الاحتجاجات “ردا مباشرا على عرض ترامب المبالغ فيه” والذي “يموله دافعو الضرائب فيما يُقال لملايين الناس إنه لا يوجد أموال”.

وقال حاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم الذي انتقد ترامب لنشره قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس من دون موافقته، إنه “عرض مبتذل للضعف”.

وقال نيوسوم الخميس إن العرض “من النوع الذي تراه مع كيم جونغ أون وتراه مع بوتين وتراه مع الديكتاتوريين حول العالم. الاحتفال بعيد ميلاد القائد العزيز؟ يا له من أمر مُحرج”.

وفي لوس أنجليس، حيث قال المنظمون إنهم يتوقعون مشاركة 25 ألف شخص في احتجاجات ضد سياسات ترامب في مجال الهجرة، سيكون هناك بالون ضخم يمثل ترامب يضع حفاضا، وآخر يرتدي زيا عسكريا روسيا.

دك/غد/غ ر