ترامب يستحصل على تعهد بتعديل النهج التحريري في “سي بي اس” مقابل تيسير شراء شركتها الأم

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أعطت الهيئة الناظمة للاتصالات في الولايات المتحدة الضوء الأخضر لصفقة شراء شركة الإنتاج “سكاي دانس” مجموعة “باراماونت غلوبال”، في مقابل شرط غير اعتيادي يقضي بأن تغيّر محطة “سي بي اس” التابعة للأخيرة خطّها التحريري.

وأتى هذا الاتفاق بعدما بتت “باراماونت” في مطلع تموز/يوليو نزاعا قضائيا مع دونالد ترامب وأعلنت إلغاء برنامج “ذي لايت شوو” الذي يوجّه مقدّمه ستيفن كولبرت انتقادا لاذعا للرئيس الأميركي.

واحتاجت السلطات الأميركية لسنة للبت في مشروع “سكاي دانس” التي طرحت مبلغ 8,4 مليارات دولار للاستحواذ على المجموعة التي انبثقت من استوديوهات الإنتاج الشهيرة “باراماونت”.

ولم تذكر الهيئة الناظمة للاتصالات في الولايات المتحدة (اف سي سي) في بيانها سوى جوانب لا علاقة لها كثيرا بصون المنافسة وأنشطة المجموعتين، وهما عادة من أهمّ العناصر التي تستند إليها الهيئة الناظمة في قراراتها.

ودفعت الوكالة “سكاي دانس” خصوصا إلى التعهّد بأن تتّخذ في “سي بي اس” تدابير “من شأنها أن تصحح الانحياز الذي قوّض ثقة (الجمهور) في وسائل الإعلام الوطنية”.

وكثيرا ما ينتقد دونالد ترامب “سي بي اس”، متّهما إيّاها خصوصا بأنها “خارج السيطرة”.

في منتصف نيسان/أبريل، اتّهم برنامج “60 مينتس” بالتشهير به وأعرب عن تأييده اتّخاذ مدير “اف سي سي” عقوبات في حقّ المحطةة بسبب “سلوكها غير القانوني”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، ادّعى على “سي بي اس” أمام القضاء متّهما برنامج “60 مينتس” بأنه غيّر على نحو مخادع مقابلة مع منافسته الديموقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس.

وفي مطلع تموز/يوليو، قبلت “باراماونت” دفع 16 مليون دولار لحلّ القضيّة، بعدما طالبها دونالد ترامب بعطل وضرر بقيمة 20 مليار دولار.

– “رشوة كبيرة” –

وارتفعت عدّة أصوات للتنديد بقرار “باراماونت” التي اتّهمت بمراعاة ترامب ماليا، للحصول على الضوء الأخضر من “اف سي سي”.

ووصف ستيفن كولبرت مقدّم “ذي لايت شوو” الذي يعدّ من أبرز البرامج المسائية، هذه الصفقة بـ”الرشوة الكبيرة”.

وقال الفكاهي الستيني “لا أدري إذا كان بإمكاني أن أثق مجدّدا في هذه المؤسسة”.

وبعد بضعة أيّام، أعلنت محطة “سي بي اس” وقف البرنامج الشهير بعد انتهاء موسم 2025-2026، متطرّقة إلى “قرار مالي بحت”.

ويعدّ هذا الاتفاق، “بالإضافة إلى الفساد الذي يشوبه” مناورة من حكومة ترامب “لجعل التغطية الصحافية لسي بي اس أكثر محاباة لليمين المعروف بماغا” نسبة إلى شعار الرئيس المختصر “لنجعل أميركا عظيمة مجدّدا”، على ما قال السناتور الديموقراطي إد ماركي عن ماساتشوستس مشيرا “هذا هو الشكل الذي تتخذه الرقابة في الولايات المتحدة”.

وحصلت الهيئة الناظمة للاتصالات أيضا من “سكاي دانس” على ضمانات بإلغاء برامج الترويج للتنوّع والدمج في سياق مجموعة “باراماونت”.

ويسعى الرئيس الأميركي إلى اجتثاث هذه المبادرات من كلّ المؤسسات والهيئات العامة والمراكز التعليمية، باعتبار أنها تنطوي على تمييز في حقّ البيض.

ومن شأن استحواذ “سكاي دانس” على “باراماونت” أن يساعد الأخيرة في تحسين وضعها المالي في ظلّ تقلّص الإيرادات وتضاؤل الربحية.

وتسعى المجموعة، على غرار منافسيها، إلى تطوير خدماتها في مجال البثّ التدفّقي مع منصّة “باراماونت+” التي ما زالت محدودة النطاق ومعدومة الأرباح بعد أربع سنوات على إطلاقها.

وينبغي الآن على “سكاي دانس” أن تثبت أن ثمة مشاريع يمكن تحقسقها مع “باراماونت” التي تستند إلى نموذج عمل مختلف عنها كثيرا.

ولا تملك “سكاي دانس” التي ساهمت في إنتاج أعمال كبيرة، من قبيل “ميشن إنمباسبل” و”توب غان” قنوات بثّ خاصة بها.

وأنشئت الشركة سنة 2010 بمبادرة من ديفيد إليسون ابن مؤسس شركة التكنولوجيا المعلوماتية “أوراكل” لاري إليسون.

تو/م ن/غ ر