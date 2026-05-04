ترامب يسعى لفتح المضيق وإيران تستهدف سفنا وميناء إماراتيا

reuters_tickers

8دقائق

دبي/واشنطن 4 مايو أيار (رويترز) – أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عملية جديدة تهدف لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، مما دفع إيران إلى الرد في محاولة للحفاظ على سيطرتها على الممر المائي المهم.

ووردت أنباء عن استهداف عدد من السفن التجارية واشتعال النيران في ميناء نفطي إماراتي بعد هجوم إيراني. وأسفرت محاولة ترامب استخدام البحرية الأمريكية لتحرير حركة الشحن عن أكبر تصعيد في الحرب الإيرانية منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أربعة أسابيع. وأعلنت الولايات المتحدة أنها دمرت ستة زوارق إيرانية صغيرة.

وتعد مهمة ترامب الجديدة “مشروع الحرية”، التي أعلن عنها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الليل، أول محاولة واضحة لاستخدام القوة البحرية لفتح أهم طريق لشحن الطاقة في العالم.

لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بدا أن المقامرة قد أتت بنتائج عكسية، حيث لم تجلب أي زيادة في حركة الشحن التجاري عبر المضيق، بينما أثارت استعراضا للقوة من جانب إيران، التي تهدد منذ فترة طويلة بالرد على أي تصعيد بهجمات جديدة على جيرانها.

وقال الجيش الأمريكي إن سفينتين تجاريتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز، لكنه لم يحدد موعدا. ونفت إيران عبور السفينتين.

وأعلن قائد القوات الأمريكية في المنطقة أن القوات الأمريكية دمرت ستة زوارق إيرانية صغيرة، وهو ما نفته إيران أيضا. وقال الأميرال براد كوبر إنه “نصح بشدة” القوات الإيرانية بالابتعاد عن المواقع العسكرية الأمريكية التي تنفذ المهمة.

من جانبها، نشرت السلطات الإيرانية خريطة لما قالت إنه منطقة بحرية موسعة تخضع الآن لسيطرتها وتمتد إلى ما هو أبعد من المضيق لتشمل مساحات شاسعة من المياه الدولية، بما في ذلك قطاعات طويلة من ساحل الإمارات على جانبي المضيق.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن تعرض إحدى سفنها التجارية لانفجار وحريق داخل المضيق. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينتين تعرضتا لهجوم قبالة سواحل الإمارات، بينما قالت شركة بترول أبوظبي الإماراتية (أدنوك) إن إحدى ناقلاتها النفطية الفارغة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية أثناء محاولتها العبور.

وبعد ورود أنباء عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ داخل الإمارات على مدار اليوم، بما في ذلك هجوم تسبب في اندلاع حريق في ميناء نفطي مهم، قالت الإمارات إن الهجمات الإيرانية تمثل تصعيدا خطيرا، وإنها تحتفظ بحقها في الرد.

وقالت الحكومة إنها تطبق نظام التعليم عن بعد لطلاب المدارس لأسباب تتعلق بالسلامة.

* لا يزال المضيق مغلقا

يواجه ترامب صعوبة في إيجاد حل لانقطاع إمدادات الطاقة الدولية الناجم عن الحصار الإيراني للمضيق، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل الحرب.

ومنذ بداية الهجوم الجوي الأمريكي الإسرائيلي على إيران قبل شهرين، تغلق طهران المضيق أمام معظم السفن باستثناء سفنها، بينما فرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي حصارا خاصا بها على السفن المغادرة والداخلة إلى الموانئ الإيرانية.

ونشر الطرفان المتحاربان بيانات متضاربة اليوم الاثنين بشأن الأثر الأولي للمهمة الأمريكية الجديدة، ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من الوضع برمته.

لكن لم تظهر أي مؤشرات حتى الآن على قيام أعداد كبيرة من السفن التجارية بمحاولات جديدة للعبور. وقالت شركات الشحن الكبرى إنها ستنتظر على الأرجح إعلان اتفاق ينهي الأعمال العدائية قبل أن تسعى للإبحار عبر المضيق.

* الحرس الثوري: لم تعبر أي سفن تجارية المضيق

قالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس إن بعضا من المدمرات التابعة للبحرية والمزودة بصواريخ موجهة موجودة داخل الخليج لدعم العمليات، وإن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا المضيق “وتكملان رحلتهما بسلام”.

ولم تحدد القيادة هوية المدمرات أو السفينتين، ولم تذكر متى حدث العبور.

ونفى الحرس الثوري الإيراني عبور أي سفن تجارية للمضيق في الساعات القليلة الماضية، وقال إن إعلان الولايات المتحدة خلاف ذلك هو كذب.

وذكرت إيران في وقت سابق اليوم الاثنين أنها أجبرت سفينة حربية أمريكية على التراجع بعدما أطلقت النار عليها.

وجاء في تقرير إيراني أولي أن سفينة حربية أمريكية أصيبت، لكن واشنطن نفت ذلك، ووصف مسؤولون إيرانيون لاحقا إطلاق النار بأنه طلقات تحذيرية.

وأعلنت الإمارات عن اندلاع حريق في منشأة نفطية بميناء الفجيرة إثر هجوم بطائرة مسيرة إيرانية. وتقع الفجيرة خلف مضيق هرمز، مما يجعلها أحد الطرق القليلة لتصدير النفط من الشرق الأوسط التي لا تتطلب المرور من المضيق.

* قطاع الشحن ينتظر توضيحا بشأن سلامة هرمز

قفزت أسعار النفط بأكثر من خمسة بالمئة في تداولات متقلبة مع ورود أنباء عن تصاعد الهجمات الإيرانية.

ولم يقدم ترامب في منشوره على منصة تروث سوشال أمس الأحد تفاصيل تذكر عن الإجراءات التي ستتخذها البحرية الأمريكية لتمرير السفن عبر المضيق.

وردت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية على إعلان ترامب بإبلاغ السفن التجارية وناقلات النفط بالامتناع عن أي تحرك بدون تنسيق مع الجيش الإيراني.

وقالت القيادة الموحدة “قلنا مرارا إن أمن مضيق هرمز يقع على عاتقنا، وإن المرور الآمن للسفن يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة… ونحذر من أن أي قوات مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي المعتدي، ستتعرض للهجوم إذا كانت تنوي الاقتراب من مضيق هرمز ودخوله”.

وعلقت الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما الجوية على إيران قبل أربعة أسابيع، وعقد مسؤولون أمريكيون وإيرانيون جولة واحدة من المحادثات المباشرة. إلا أن محاولات عقد اجتماعات أخرى باءت بالفشل.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الأحد أن واشنطن نقلت ردها على مقترح إيراني من 14 بندا إلى باكستان، وأن طهران تدرسه حاليا. ولم يُفصح أي من الجانبين عن تفاصيل الرد الأمريكي.

ويقضي المقترح الإيراني بتأجيل مناقشة البرنامج النووي الإيراني إلى ما بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وحل الأزمة المتعلقة بالشحن. وصرح ترامب بأنه لا يزال يدرس المقترح، لكنه سيرفضه على الأرجح.

(إعداد أميرة زهران وسلمى نجم وشيرين عبد العزيز ودعاء محمد ونهى زكريا ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)