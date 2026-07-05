ترامب يشيد بالولايات المتحدة ويهاجم “الشيوعيين” في خطاب ذكرى الاستقلال

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احتفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بالولايات المتحدة في الذكرى الـ250 لاستقلالها، معتبرا أنها “أعظم إنجاز في تاريخ البشرية”، كما استغل المناسبة لتجديد هجومه على خصومه في الداخل والذين وصفهم بالشيوعيين.

وفي خطاب تأخر لعدة ساعات بسبب العواصف التي أجبرت على إجلاء موقت للحشود في واشنطن، قال ترامب إن الولايات المتحدة باتت في عهده “أكثر فخرا من أي وقت مضى”.

والتزم ترامب البالغ 80 عاما إلى حد كبير بخطاب وطني تقليدي بعدما وعد بتنظيم تجمع سياسي ضخم لإضفاء بصمته على الاحتفالات الوطنية.

وقال أمام حشد ضم عشرات آلاف الأشخاص في ناشونال مول “على مدى قرنين ونصف، ظلت جمهوريتنا الأميركية كإنجاز متوج في تاريخ البشرية”.

وعلى المنصة، أشاد أيضا بقدامى المحاربين من الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية وحرب فيتنام.

لكنه أشاد بالحربين الأخيرتين كمثالين على القتال ضد “الشيوعيين”، مُكررا بذلك رسالته من خطاب ألقاه مساء الجمعة عند جبل راشمور الشهير.

وقال “لم يحارب جنودنا الشيوعية في ساحات القتال حول العالم، لكي يعود هذا الخطر ليطل برأسه القبيح هنا في أميركا. لن نسمح بحدوث ذلك”.

– “نعتز بكوننا أميركيين” –

ودأب دونالد ترامب على تكرار هذه الفكرة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر، في وقت حقق ذوو التوجهات اليسارية داخل الحزب الديموقراطي موجة انتصارات في الانتخابات التمهيدية.

وأضاف “الأمر أشبه بسرطان، ينبغي استئصاله”.

كما استغل الرئيس الأميركي خطابه للتباهي بالعمليات العسكرية الأخيرة ضد إيران وفنزويلا، قائلا إن واشنطن “قضت” على القوات الإيرانية.

لكن الخطاب كان قصيرا نسبيا بمعايير ترامب، إذ لم يتجاوز 45 دقيقة.

وقال ريتشارد ساليفان (70 عاما) الذي قدم من ولاية فيرجينيا مع زوجته نانسي وكان يرتدي قميصا كُتب عليه “الحرية 250”: “نحن نحب ترامب، وقد أعجبنا خطابه”.

وأضاف “لقد استعرض تاريخنا العريق وأشاد بالمحاربين القدامى الذين كانوا هنا. إنه يجعلنا نعتز بكوننا أميركيين”.

انطلق عرض ضخم للألعاب النارية بعد الخطاب. وكان ترامب قد صرح بأنه سيكون أضخم عرض من نوعه في العالم.

وتحدى الأميركيون موجة حر شديدة في مدن بشرق البلاد للاحتفال بذكرى توقيع إعلان الاستقلال عن بريطانيا عام 1776.

وبلغت الحرارة في العاصمة 39,4 درجة وهو أعلى مستوى يُسجل ليوم الرابع من تموز/يوليو، مع صدور تحذيرات من سوء الأحوال الجوية شملت 160 مليون أميركي، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وأدى سوء الأحوال الجوية إلى تقديم موعد عرض الألعاب النارية في نيويورك، وإجلاء الحضور من حفل موسيقي في فيلادلفيا، واحتفال على نهر تشارلز في بوسطن.

“بلد رائع” –

هددت الأحوال الجوية بإفساد خطاب ترامب، إذ صدرت أوامر لعشرات آلاف الأشخاص بإخلاء ناشونال مول قبل ساعات من خطابه بسبب اقتراب عواصف رعدية.

وبينما تدفق كثيرون نحو مخارج المتنزه، عمّت الفوضى عندما رفض آخرون المغادرة أو حاولوا العودة، وسمع مراسلو وكالة فرانس برس هتافات “هجوم!” و”ترامب! ترامب!”.

ومع ذلك، أصرّ ترامب على المضي قدما في إلقاء خطابه، وقال لقناة فوكس نيوز إنه إذا كان بإمكان قدامى المحاربين في يوم النصر في الحرب العالمية الثانية تحدي سوء الأحوال الجوية، فبإمكانه هو أيضا القيام بذلك.

وقال راندي كول (62 عاما) وهو موظف حكومي متقاعد كان يحضر الاحتفالات في واشنطن إن “تحمل القليل من الحرارة أقل بكثير مما يضحّي به الكثيرون لننعم بهذه الحرية في هذا البلد الرائع”.

غير أن إصرار ترامب على تصدّر المشهد خلال احتفالات الذكرى الـ250، وإبراز بصمته السياسية، سلّط الضوء على عمق الانقسامات التي تشهدها البلاد في ظل ولايته الثانية.

وبدت الانقسامات العميقة واضحة السبت قرب مبنى الكابيتول حيث تجمع رجال ملثمون، حمل بعضهم أعلام الكونفدرالية، بينما ارتدى آخرون شعارات جماعة “باتريوت فرونت” ذات التوجهات الداعية إلى تفوق العرق الأبيض، وهم يهتفون “استعيدوا أميركا!”.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك الخميس أن 61% من الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة لا تطبق المبادئ الواردة في إعلان الاستقلال.

بورز-دك/غد/ح س