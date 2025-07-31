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ترامب يصف رئيس الاحتياطي الفدرالي ب”الغبي” لعدم خفضه معدلات الفائدة

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هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الخميس، واصفا إياه بأنه “غبي” بعد أن أبقت مؤسسته معدلات الفائدة بدون تغيير الأربعاء، رغم حضّه طوال أسابيع على خفضها.

وكتب ترامب على صفحته الشخصية على موقع تروث سوشال أن باول “متأخر للغاية، وفي الواقع، غاضب للغاية، وغبي للغاية، ومسيّس للغاية للقيام بهذه الوظيفة”.

وكما كان متوقعا، أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة بدون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. وصرح باول بأن المؤسسة لا يزال بإمكانها الانتظار لمعرفة المزيد عن مسار الاقتصاد قبل تغيير معدلات الفائدة الرئيسية.

وأضاف الرئيس الأميركي صباح الخميس “لقد فعلها مجددا جيروم باول +المتأخر جدا+”، وذلك بعد أسابيع من إبداء انزعاجه من الرجل الذي عينه لرئاسة المؤسسة خلال ولايته الأولى.

وكان ترامب قد صرّح مؤخرا “أريده أن يخفض أسعار الفائدة”. ومن شأن هذه الخطوة أن تسهّل الائتمان، وتشجّع النشاط الاقتصادي، وتخفّف عبء ديون الحكومة الفدرالية.

لكن باول اعتبر الأربعاء أنه لا تزال هناك “كثير من الشكوك التي يتعين حلها” في ما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي. وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم.

وواصل التضخم ارتفاعه في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو، ليصل إلى 2,6% على أساس سنوي، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرسمي الذي نشر الخميس، مع فرض مزيد من الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات المستوردة.

وكان معدل التضخم قد بلغ 2,4% في أيار/مايو على أساس سنوي.

منذ الربيع، دأب ترامب على دعوة محافظي الاحتياطي الآخرين إلى إقالة باول، وأعرب مرارا عن رغبته في إقالته. والأسبوع الماضي، قام الرئيس الأميركي بزيارة مفاجئة لمشروع تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي في واشنطن والذي يعتبره مكلفا للغاية.

وقال الرئيس الأميركي مجددا الخميس إن هذا المشروع “يعتبر واحدا من أسوأ المشاريع العقارية تخطيطا أو (أكثرها) فسادا في تاريخ الإنشاءات”.

اور/ح س/ب ق

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