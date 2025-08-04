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ترامب يعد بتعيين “بديل استثنائي” بعد إقالة مسؤولة الإحصاءات العمالية

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، أنه سيعيّن “بديلا استثنائيا” من المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية لسوق العمل، بعد أيام على إقالته مفوضة مكتب إحصاءات العمل، في خطوة أثارت قلق خبراء الاقتصاد والمعارضة بشأن استقلالية البيانات الاقتصادية.

وأقال ترامب الجمعة إريكا إل ماكينتارفر، التي تولّت منذ مطلع العام 2024 رئاسة قسم الإحصاءات في وزارة العمل الأميركية، وهو القسم المعني بإصدار مؤشرات التوظيف والإنتاجية وأسعار المستهلك (CPI). وجاءت الإقالة عقب نشر بيانات تشير إلى تدهور في سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” “سأختار بديلا استثنائيا”، مضيفا أن الأرقام التي نشرت “مزورة” وتهدف بحسب تعبيره، إلى “الإقلال من شأن نجاح” ولايته.

وفي تصريح تلفزيوني، قال ترامب الأحد “سنعلن عن رئيس جديد للإحصاء خلال ثلاثة أو أربعة أيام”، مضيفا “لم نكن نثق بها… الأرقام التي قدمتها كانت سخيفة”، مجددا اتهامه لها بتضخيم البيانات لصالح إدارة الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.

وأكد كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كيفن هاسيت في مقابلة مع قناة “إن بي سي”، أن الرئيس “يريد أن يعيّن أفرادا يثق بهم في هذه المناصب لضمان مزيد من الشفافية والصدقية في الأرقام المنشورة”.

ويتعين على ترامب الآن ترشيح بديل من ماكينتارفر، على أن يُصادق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على التعيين.

سها-ميل/ماش/ب ق

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