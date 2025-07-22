ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الفيليبين برسوم جمركية نسبتها 19%

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء التوصل إلى اتفاق تجاري مع الفيليبين يخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إلى 19 في المئة مقارنة مع نسبة سابقة بلغت 20 في المئة.

ولدى استقباله في البيت الأبيض، وصف ترامب نظيره الفيليبيني فرديناند ماركوس بـ”المفاوض الصعب جدا”، قائلا إنهما يقتربان من التوصل إلى “اتفاق تجاري كبير”.

لكنه أفاد على منصته “تروث سوشال” لاحقا إنه سيمضي قدما بفرض رسوم جمركية نسبتها 19% على منتجات مانيلا، بينما ستكون السوق الفيليبينية مفتوحة تماما أمام السلع الأميركية.

وجاء في منشوره “توصلنا إلى اتفاقنا التجاري بحيث تصبح الفيليبين سوقا مفتوحة مع الولايات المتحدة”.

وكانت مانيلا التي تعد حليفة تاريخية لواشنطن، من بين البلدان التي بعثت رسائل لترامب هذا الشهر تحذّر من تداعيات فرض رسوم نسبتها 20 في المئة على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من آب/أغسطس، مقارنة مع نسبة سابقة هدد بها الرئيس الأميركي بلغت 17%.

يأتي ذلك رغم توطيد البلدين علاقاتهما الدفاعية في ظل التوتر بين مانيلا وبكين.

نشرت الولايات المتحدة العام الماضي في ظل حكم الرئيس جو بايدن، صواريخ تطلق من الأرض في الفيليبين.

كما سعت لتصنيع الذخيرة في الفيليبين رغم إغلاق قاعدة بحرية أميركية عام 1992 في خليج سوبيك نتيجة ضغوط شعبية كبيرة.

وقال ماركوس “كل ما نعتبره جزءا من تحديث الجيش الفيليبيني هو في الحقيقة رد على الظروف المحيطة بالوضع في بحر الصين الجنوبي”.

وأضاف “نشعر بقلق بالغ حيال الدفاع عن أراضينا وممارسة حقوقنا السيادية”. وتابع بأن “الولايات المتحدة لطالما كانت حليفنا الأقوى والأقرب والأكثر موثوقية”.

خاضت الصين والفيليبين سلسلة مواجهات في المياه المتنازع عليها التي تطالب بكين بها كاملة رغم حكم دولي بعدم وجود أساس قانوني لهذه المطالبة.

وبينما تعتبر إدارة ترامب بأن الصين أكبر خصم للولايات المتحدة، إلا أن الرئيس نفسه يتباهى بعلاقته مع نظيره شي جينبينغ. وقال إنه سيزور الصين بدعوة من شي “على الأرجح” في “المستقبل غير البعيد كثيرا”.

وتابع في إشارة إلى ماركوس “لا مانع لدي إن كانت علاقته بالصين جيدة، إذ أن علاقتنا مع الصين تمضي بشكل جيد”.

ايو-شت/لين/كام