ترامب يعلن هدنة لثلاثة أيام بين أوكرانيا وروسيا

6دقائق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام بين أوكرانيا وروسيا ابتداء من السبت، مبديا الأمل في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يضع حدا للحرب.

وأكدت روسيا الهدنة وتبادل أسرى مع أوكرانيا بعد إعلان ترامب، الامر الذي أكدته كييف أيضا.

وستترافق الهدنة مع تبادل ألف أسير من كل جانب، حسبما صرح ترامب الذي يبذل جهودا حثيثة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال “يسرني الإعلان أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام (9 و10 و11 أيار/مايو) في الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وأضاف “لقد تقدمتُ بهذا الطلب شخصيا، وأُقدّر كثيرا موافقة الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي عليه”.

وتابع “نأمل أن تكون هذه بداية النهاية لحرب طويلة ودامية وشرسة”.

وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين “أؤكد قبول الجانب الروسي للمبادرة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتعلقة بوقف إطلاق النار من أجل تبادل لأسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه أمر الجيش بعدم استهداف الساحة الحمراء في موسكو خلال عرض روسي لمناسبة ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية في 9 أيار/مايو.

وجاء في مرسوم نشر على موقع الرئاسة “طوال مدة العرض، اعتبارا من الساعة 10,00 صباحا بتوقيت كييف في 9 أيار/مايو 2026، تُستثنى منطقة الساحة الحمراء من خطة استخدام الأسلحة الأوكرانية”.

وأوضح زيلينسكي أن روسيا وافقت “على إجراء تبادل للأسرى بصيغة ألف مقابل ألف. ويجب أيضا إرساء نظام لوقف إطلاق النار في 9 و10 و11 أيار/مايو”.

وتحتفل روسيا بـ”يوم النصر” على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية سنويا بعرض عسكري ضخم في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية.

وجعل الرئيس بوتين ذكرى الحرب سردية مركزية لحكمه المستمر منذ 25 عاما، واستخدمها لتبرير غزوه لأوكرانيا.

وقبل إعلان ترامب شنّت روسيا وأوكرانيا هجمات متبادلة الجمعة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 67 مسيرة ليلا، في أدنى رقم منذ شهر تقريبا.

وأفاد الرئيس الأوكراني بأن روسيا هاجمت في الساعات الماضية خطوط الجبهة الأمامية بنحو 850 مسيّرة.

من ناحيتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت أكثر من 400 طائرة مسيرة أوكرانية منذ منتصف الليل، وأنها “ترد بشكل متكافئ”.

وأشاد زيلينسكي بضربة أوكرانية استهدفت مستودعا للنفط في منطقة ياروسلافل، على بُعد حوالى 200 كيلومتر شمال شرق موسكو.

وأعلنت وزارة النقل في موسكو إغلاق نحو 13 مطارا في جنوب روسيا الجمعة بعد أن أصابت طائرة مسيرة أوكرانية مركزا للملاحة الجوية في مدينة روستوف-أون-دون الواقعة في الجنوب.

وترأس بوتين اجتماعا أمنيا بشأن الضربة، معتبرا أنها “عمل ذو طابع إرهابي” من شأنه أن يعرض الطيران المدني للخطر.

– حريق في تشيرنوبيل –

في الأثناء، يستعر حريق غابات كبير في منطقة تشيرنوبيل المغلقة في شمال أوكرانيا الجمعة بعد تحطم مسيّرتين الخميس، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وأفادت السلطات بأن مستويات الإشعاع في الموقع كانت ضمن “الحدود الطبيعية”، مضيفة أن الإطفائيين يعملون على احتواء الحريق.

وقال مدير محمية تشيرنوبيل الطبيعية دينيس نيستروف في منشور على فيسبوك “حتى الساعة 3,00 مساء (12,00 ت غ)، تبلغ المساحة المقدرة للحريق الذي اندلع بعد تحطم طائرتين مسيرتين داخل محمية تشيرنوبيل الطبيعية، حوالى 1180 هكتارا (12 كيلومترا مربعا)”.

ولم يذكر نيستروف مصدر المسيرتين.

من ناحيته قال حاكم منطقة تشيرنيهيف المجاورة فياتشيسلاف تشاوس أن الحريق امتدّ على مساحة 40 كيلومترا مربعا.

وأضاف “يمنع المعتدي إخماد الحريق، إذ تحوم طائراته المسيّرة باستمرار فوق المنطقة”.

اتهمت كييف موسكو مرارا بشن هجمات متهورة على مواقعها النووية، ومنها مجمع تشيرنوبيل.

وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية “بسبب هبوب رياح قوية، ينتشر الحريق بسرعة في المنطقة، ويغطي مساحات جديدة من الغابة”.

وتابعت “يزداد الوضع تعقيدا بسبب الجفاف والرياح القوية وخطر الألغام في بعض المناطق، مما يحدّ بشكل كبير من إمكان إخماد الحريق”.

