ترامب يقول إنه قد يذهب إلى مصر مطلع الأسبوع من أجل اتفاق غزة

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه قد يسافر إلى مصر مطلع الأسبوع، حيث يسعى مفاوضوه إلى إبرام اتفاق لإعلان وقف إطلاق نار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وذكر ترامب في البيت الأبيض أن الاتفاق “قريب للغاية”، وأنه قد يغادر يوم السبت إلى الشرق الأوسط.

وتحدث الرئيس الأمريكي بعد التشاور مع فريقه بشأن المحادثات.

ويواصل المفاوضون عقد اجتماعات في مصر في محاولة لإتمام الاتفاق.

وقال ترامب “تلقيت للتو مذكرة من وزير الخارجية تقول إننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط، وسيحتاجونني بسرعة كبيرة”.

وقال إنه سيذهب على الأرجح إما قبل إطلاق سراح الرهائن أو بعد ذلك بوقت قصير.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)