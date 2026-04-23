ترامب يقول إنه ليس على عجلة في الحرب ضد إيران ودوي انفجارات في طهران

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس على أن “لديه كل الوقت” في حرب الشرق الأوسط التي تشهد منذ أسبوعين وقفا لإطلاق النار بين واشنطن طهران، يبدو بغاية الهشاشة.

في الأثناء، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بدوي انفجارات مساء في طهران، وذلك للمرة الأولى منذ سريان وقف لإطلاق النار في الثامن نيسان/أبريل، كان يفترض أن تنتهي مفاعيله الأربعاء قبل أن تمدّده الولايات المتحدة أحاديا.

قبيل ذلك، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن بلاده تستهد لاستناف الحرب، وتنتظر الضوء الأخضر الأميركي لتنفيذ ضربات “تعيد إيران إلى العصر الحجري”.

لكن مصدرا أمنيا إسرائيليا أفاد وكالة فرانس برس بأن الجيش الإسرائيلي لا يشنّ حاليا هجمات على إيران.

وفي حين لم تؤكد أي جهة رسمية وقوع هجوم، أفادت وكالة “مهر” بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مناطق عدة من العاصمة للتصدي لـ”أهداف معادية”، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي حين وصلت حاملة الطائرات “يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش” إلى الشرق الأوسط، ما يرفع إلى ثلاث عدد حاملات الطائرات الأميركية العاملة في المنطقة، شدّد الرئيس الأميركي في منشور على منصته تروث سوشال على أنه ليس على عجلة من أمره لإنهاء الحرب مع إيران.

وجاء في منشور ترامب “لديّ كل الوقت في العالم، لكن إيران ليس لديها ذلك، الوقت آخذ بالنفاد”، مضيفا أن الجيش الإيراني قد دُمِّر وأن “قادته لم يعودوا بيننا، والحصار محكم وقوي، والأمور ستزداد سوءا” بالنسبة لإيران.

– “طريق النصر” –

اندلع النزاع في 28 شباط/فبراير إثر هجوم إسرائيلي–أميركي على طهران، أسفر مع اتّساع رقعته إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، لا سيما دول الخليج، عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان.

و تكثّفت المساعي الدبلوماسية لوضع حدّ له، غير أنّ المفاوضات بين الأميركيين والإيرانيين والتي كان من المقرر أن تُستأنف في مطلع الأسبوع في إسلام آباد بعد جولة أولى عُقدت في 11 نيسان/أبريل، ما تزال معلّقة.

وشدّد ترامب على أنه “لن يكون هناك اتفاق إلا عندما يكون ذلك مناسبا وجيدا للولايات المتحدة، ولحلفائنا، وعمليا لبقية العالم”.

وبعدما ألمح الرئيس الأميركي إلى وجود “انقاسامات” على مستوى السلطة في إيران، شدّد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، في ثلاث تدوينات منفصلة على “وحدة الصف”.

وجاء في التدوينات الثلاث “إله واحد، شعب واحد، قائد واحد، طريق واحد، وهو طريق النصر لإيران الأعز من الروح”.

وفي حين لم تسجّل أي إطلالة علنية للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي منذ أن خلف والده الذي قتل في أولى الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران، أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلا عن مسؤولين إيرانيين لم تُسمّهم قولهم إن المرشد الأعلى الجديد مصاب “بجروح بالغة” وبحروق في الوجه لكنه بكامل وعيه.

– إنزال بحري أميركي –

مع سريان الهدنة وتوقف القصف، باتت التوترات تتمحور حول مضيق هرمز الذي يمر عبره في الأوضاع العادية نحو خُمس النفط الخام العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وبينما تعمل القوات البحرية الأميركية على منع حركة السفن المتوجّهة من وإلى الموانئ الإيرانية، تقول طهران إنه يتعيّن على السفن الحصول على إذن لمغادرة مياه الخليج أو دخولها عبر هرمز.

وأعلن الرئيس الأميركي أنه أمر قواته البحرية “بإطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كان صغيرا… يزرع ألغاما في مياه مضيق هرمز”.

ويترك إغلاق المضيق أثرا بالغا على الاقتصاد العالمي. فقد ارتفعت أسعار النفط الخميس بنسبة 5 بالمئة.

قدّرت وزارة الدفاع الأميركية أن يستغرق نزع الألغام من مضيق هرمز مدة تصل إلى ستة أشهر، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء.

– 2400 قتيل في لبنان –

على جبهة إسرائيل حزب الله، قُتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان الخميس، رغم الهدنة القائمة منذ عشرة أيام بين الدولة العبرية والتنظيم الموالي لإيران.

علما بأن مفاعيل وقف إطلاق الذي تم التوصل إليه في 17 نيسان/أبريل تنتهي الاحد.

وتعقد الخميس في واشنطن جولة ثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، تعتزم بيروت أن تطلب فيها تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 نيسان/أبريل، لمدّة شهر إضافي.

سيشارك الرئيس الأميركي في جولة المحادثات الجديدة بين سفيري لبنان وإسرائيل.

وقال مسؤول أميركي، طلب عدم كشف هويته، إن المحادثات التي كان من المقرر في البداية أن تُعقد في وزارة الخارجية، “ستُعقد الآن في البيت الأبيض. وسيستقبل الرئيس ترامب ممثلي البلدين لدى وصولهما”.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن مطالب بيروت خلال الاجتماع ستكون “تمديد وقف إطلاق النار… وقف تدمير المنازل والاعتداء على المدنيين ودور العبادة والإعلاميين والجسمين الطبي والتربوي”.

ودعت إسرائيل لبنان من جهتها الأربعاء إلى “التعاون” معها لمواجهة حزب الله الذي يرفض هذه المحادثات، مؤكدة أنه لا توجد “خلافات جدية” مع لبنان.

يأتي ذلك غداة مقتل الصحافية اللبنانية آمال خليل جراء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا احتمت فيه مع زميلة لها في بلدة الطيري بجنوب لبنان، بعد تعرض سيارة كانت تمرّ أمامهما لغارة.

وعقد البلدان اللذان هما في حالة حرب رسميا منذ العام 1948، جولة محادثات في واشنطن في 14 نيسان/أبريل، وكانت الأولى من نوعها منذ العام 1993، في محاولة لإنهاء الحرب.

بعد هذه المحادثات بيومين، أعلنت الولايات المتحدة هدنة لمدة عشرة أيام في الحرب التي أدّت إلى مقتل أكثر من 2400 شخص في لبنان ونزوح أكثر من مليون.

