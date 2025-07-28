ترامب يقول كثيرون يتضورون جوعا في غزة، ويتعهد بإنشاء مراكز للطعام

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من نضال المغربي وأوليفيا لو بويدفان

القاهرة/جنيف (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة مشيرا إلى أن بوسع إسرائيل بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي يجد فيه الفلسطينيون صعوبة لإطعام أطفالهم بعد يوم من إعلان إسرائيل عن خطوات لتحسين الإمدادات.

مع اقتراب عدد القتلى جراء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة من 60 ألفا، تقول السلطات الصحية في القطاع إن عددا متزايدا من الناس يموتون بسبب الجوع وسوء التغذية، حيث صدمت صور الأطفال الجائعين العالم وأججت الانتقادات الدولية لإسرائيل بسبب تدهور الأوضاع بشدة.

ووصف ترامب المجاعة في غزة بأنها حقيقية، مما يضعه على خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال يوم الأحد “لا توجد مجاعة في غزة” وتعهد بمواصلة قتال حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهو تصريح أعاد نشره على موقع إكس يوم الاثنين.

وقال ترامب، الذي كان يتحدث خلال زيارة إلى اسكتلندا، إن إسرائيل تتحمل الكثير من المسؤولية عن تدفق المساعدات، وإنه يمكن إنقاذ الكثير من الناس. وقال “لديكم الكثير من الناس الذين يتضورون جوعا”.

وأضاف ترامب “سنقوم بإنشاء مراكز للطعام”، بدون أسوار أو حدود لتسهيل الوصول إليها. وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، بما في ذلك الغذاء والصرف الصحي.

وذكرت وزارة الصحة في غزة يوم الاثنين أن 14 شخصا على الأقل ماتوا من الجوع وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد من لقوا حتفهم بسبب الجوع إلى 147 شخصا، من بينهم 88 طفلا، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية فقط.

وأعلنت إسرائيل عن إجراءات عدة خلال اليومين الماضيين، منها وقف يومي للقتال في ثلاث مناطق في غزة لأغراض إنسانية، وممرات آمنة جديدة لقوافل المساعدات، وعمليات إنزال جوي. وجاء القرار في أعقاب انهيار محادثات وقف إطلاق النار يوم الجمعة.

وصفت وصال نبيل من بيت لاهيا في شمال غزة معاناتها في محاولة إطعام أطفالها الثلاثة. وقالت لرويترز “عارفين الموت موت بس كمان الجوع والله صعب لما تبات جعان بتصحى جعان بنلهي أولادنا بأي حاجة نسكتهم…أنا بناشد العالم بناشد أصحاب القلوب الرحيمة أصحاب الرأفة إنهم يطلعوا لنا بعين الرأفة”.

وقال مسؤولان في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الضغوط الدولية هي التي دفعت إلى اتخاذ الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، وكذلك تدهور الأوضاع على الأرض.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن هناك حاجة إلى تدفق ثابت لإمدادات المساعدات على مدى طويل لمواجهة أزمة الجوع المتفاقمة في غزة.

وقال البرنامج إنه تم إرسال 60 شاحنة مساعدات إلى غزة لكن هذا العدد أقل من احتياجات سكان القطاع.

وقال سامر عبد الجابر المدير الإقليمي للبرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا لرويترز “60 شاحنة لا تكفي بالتأكيد، وبالتالي نهدف في الوقت الراهن إلى إدخال 100 شاحنة يوميا إلى غزة”.

وذكر البرنامج أن ما يقرب من 470 ألف شخص في غزة يعانون من ظروف تشبه المجاعة، وأن هناك 90 ألف امرأة وطفل بحاجة إلى علاجات غذائية متخصصة.

وأضاف عبد الجابر “لا يمكنني القول إننا سنتمكن حقا من تفادي المخاطر في غضون أسبوع، يجب أن تكون (المساعدات) مستمرة وبكميات كبيرة”.

وقال يان إيجلاند، رئيس المجلس النرويجي للاجئين، لرويترز إن الوضع كارثي.

وأضاف “في هذا الوقت، يموت الأطفال كل يوم بسبب الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها. لذا فقد نفد الوقت”.

ونفى نتنياهو وجود أي سياسة للتجويع في غزة قائلا إن المساعدات ستستمر سواء كانت إسرائيل تتفاوض على وقف إطلاق النار أو تقاتل.

وقال متحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوجات)، وهي وكالة تنسيق المساعدات العسكرية الإسرائيلية، إن إسرائيل لم تضع حدا زمنيا لتوقف عمليتها العسكرية لأغراض إنسانية، وذلك بعد يوم من قول منسق الأمم المتحدة للمساعدات توم فليتشر إن إسرائيل قررت “دعم زيادة المساعدات لمدة أسبوع”.

وقال المتحدث باسم فليتشر، إيري كانيكو، يوم الاثنين “نأمل أن يستمر هذا التوقف لفترة أطول من أسبوع، وأن يتحول في نهاية المطاف إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب التعليق.