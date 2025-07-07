ترامب يلتقي نتانياهو في واشنطن والمفاوضات مستمرة بين إسرائيل وحماس بالدوحة

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يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يبدي تصميما على وضع حد للحرب في غزة، الإثنين في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في خضم محادثات غير مباشرة تجري في الدوحة بين إسرائيل وحماس.

وفي حين أفاد الدفاع المدني في غزة الاثنين أن 12 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون في غارات جوية إسرائيلية، قالت الرئاسة الأميركية إن “الأولوية القصوى” لترامب هي إنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف سيتوجه في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى قطر.

منذ الأحد، عُقدت جولتان من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة، وفق مصادر فلسطينية قريبة من المفاوضات.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في تصريح لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف هويته “انتهت بعد ظهر اليوم جلسة المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة” لافتا إلى أنه “لم يتم تحقيق اختراق في اللقاء الصباحي لكن المفاوضات سوف تستمر”.

وأضاف أن حماس “تأمل التوصل لاتفاق”.

وقال مصدر آخر مطلع على المفاوضات إن وفدي حماس وإسرائيل “سيستكملان المفاوضات في جلسة أخرى مساء اليوم” في الدوحة.

والأحد، رأى ترامب أن هناك “فرصة جيدة” للتوصل إلى اتفاق.

وقال للصحافيين “نجحنا بالفعل في إخراج العديد من الرهائن، ولكن في ما يتعلق بالرهائن المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع”.

من جانبه، قال نتانياهو للصحافيين في مطار بن غوريون قبل توجهه إلى واشنطن “أعتقد أن المحادثة مع الرئيس ترامب يمكن أن تُسهم بالتأكيد في دفع هذا الهدف الذي نتمناه جميعا”.

ويسعى الرئيس الأميركي إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة الذي يشهد وضعا إنسانيا كارثيا بعد 21 شهرا من الحرب المدمرة.

وتتعلق محادثات الدوحة التي تعقد بوساطة قطرية ومصرية وأميركية بـ”آليات تنفيذ” اتفاق وقف إطلاق النار و”تبادل” رهائن محتجزين في غزة بفلسطينيين معتقلين في إسرائيل، بحسب مسؤول فلسطيني.

– “غير مقبول” –

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أنّ “وفد حماس (موجود) في غرفة والوفد الإسرائيلي في غرفة أخرى في المبنى نفسه” في الدوحة.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بين ترامب ونتانياهو – وهو الثالث في أقل من ستة أشهر – في السادسة والنصف بالتوقيت المحلي (22,30 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعيدا عن الصحافيين، حسبما أفاد البيت الأبيض.

سيتطرّق ترامب ونتانياهو أيضا إلى البرنامج النووي الإيراني، بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 24 حزيران/يونيو إثر حرب بدأت بهجوم مباغت شنّته إسرائيل في 13 حزيران/يونيو على إيران وشهد مشاركة الولايات المتحدة في ضرب منشآت نووية إيرانية.

والإثنين قال مسؤول إيراني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن حصيلة قتلى الحرب في إيران ارتفعت إلى 1060.

في الأثناء، أكد المسؤول الفلسطيني أنّ “حماس جادة وحريصة للتوصل لاتفاق لوقف الحرب وإنهاء معاناة شعبنا، إن توفرت نوايا لدى الجانب الإسرائيلي بعدم التعطيل أو المماطلة”.

قال نتانياهو السبت إن “التغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها على الاقتراح الأولي غير مقبولة”.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة فرانس برس بأن المقترح الجديد “يتضمن هدنة لستين يوما، وإفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين”.

ووفق هذه المصادر، فإنّ التغييرات التي تطالب بها حماس تتعلق بشروط انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والضمانات التي تسعى إليها لوقف الأعمال القتالية بعد ستين يوما، واستعادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية.

– 12 قتيلا –

ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم حماس في جنوب اسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.

وأتاحت هدنة أولى لأسبوع في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وهدنة ثانية لحوالي شهرين في مطلع 2025 تم التوصل إليهما عبر وساطة قطرية وأميركية ومصرية، الإفراج عن عدد من الرهائن في مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ومع عدم التوصل إلى اتفاق للمرحلة التالية بعد الهدنة، استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في منتصف آذار/مارس وكثّفت عملياتها العسكرية في 17 أيار/مايو، قائلة إن الهدف هو القضاء على حركة حماس التي تتولى السلطة في القطاع منذ 2007.

وقُتل 12 شخصا في إطلاق نار أو ضربات إسرائيلية على قطاع غزة الاثنين بينهم ستة في عيادة طبية تؤوي فلسطينيين نازحين.

وأدت الغارة إلى أضرار كبيرة في العيادة التي اندلعت حرائق في عدد من أقسامها.

ويوجد في القطاع أكثر من مليوني نسمة نزحوا بصورة متكررة وفي ظروف صعبة.

في تل أبيب، تجمّع مساء الإثنين عشرات الأشخاص بينهم أقارب رهائن محتجزين في غزة، أمام المقر الرئيسي للسفارة الأميركية في إسرائيل لمطالبة ترامب بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

رفع متظاهرون الأعلام الأميركية وصور الرهائن ولافتة كبيرة كتب عليها “أيها الرئيس ترامب، اصنع التاريخ، أعدهم جميعا إلى الديار، ضع حدا للحرب”.

اندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل التي ردت بحملة عنيفة واسعة النطاق على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وتسببت في كارثة إنسانية.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وقُتل في غزة ما لا يقل عن 57523 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، في الرد الاسرائيلي على الهجوم، وفق حصيلة وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور-فيب-سدو/ناش-س ح-ود/ص ك