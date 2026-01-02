ترامب يهدد بالتدخل إذا استخدمت إيران العنف لقمع الاحتجاجات
2 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم.
وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال “نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للانطلاق”.
يأتي هذا في أعقاب سقوط قتلى بعدما شهدت أكبر احتجاجات في إيران منذ ثلاث سنوات أعمال عنف في عدد من الأقاليم.
وتمثل الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن تصعيدا خطيرا في الاضطرابات التي تجتاح البلاد منذ أن بدأ أصحاب متاجر تظاهرات يوم الأحد احتجاجا على إدارة الحكومة لأزمة التدهور الحاد لقيمة العملة وتسارع ارتفاع الأسعار.
ويرزح الاقتصاد الإيراني منذ سنوات بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية عام 2018 إثر انسحاب ترامب خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.
(إعداد أميرة زهران ومروة غريب للنشرة العربية )