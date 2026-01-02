The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب يهدد بالتدخل إذا استخدمت إيران العنف لقمع الاحتجاجات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

2 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال “نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للانطلاق”.

يأتي هذا في أعقاب سقوط قتلى بعدما شهدت أكبر احتجاجات في إيران منذ ثلاث سنوات أعمال عنف في عدد من الأقاليم.

وتمثل الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن تصعيدا خطيرا في الاضطرابات التي تجتاح البلاد منذ أن بدأ أصحاب متاجر تظاهرات يوم الأحد احتجاجا على إدارة الحكومة لأزمة التدهور الحاد لقيمة العملة وتسارع ارتفاع الأسعار.

ويرزح الاقتصاد الإيراني منذ سنوات بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية عام 2018 إثر انسحاب ترامب خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.

(إعداد أميرة زهران ومروة غريب للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية