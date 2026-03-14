ترامب يهدد بقصف شبكة النفط في جزيرة خرج الإيرانية

reuters_tickers

8دقائق

من بو إريكسون وباريسا حافظي ومايا الجبيلي وألكسندر كورنويل

واشنطن/دبي/القدس 14 مارس آذار آذار (رويترز) – هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات على البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج الإيرانية ما لم توقف طهران هجماتها على السفن في مضيق هرمز الحيوي، وهو تحذير قد يزيد من توتر الأسواق التي تعاني بالفعل من اضطراب لم يسبق له مثيل في الإمدادات.

وأرفق ترامب إنذاره النهائي بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن الولايات المتحدة “دمرت تماما” أهدافا عسكرية على الجزيرة، التي تعد محطة تصدير لنحو 90 بالمئة من شحنات النفط الإيرانية، وتقع على بعد نحو 500 كيلومتر شمال غربي المضيق.

ولم تستهدف الضربات الأمريكية البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج، وكتب ترامب “لكن إذا قامت إيران أو أي طرف آخر بأي شيء للتدخل في المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر في هذا القرار على الفور”.

* لا بوادر استسلام من إيران مع اتساع نطاق الهجمات

قال ترامب إن إيران لا تملك القدرة على التصدي للهجمات الأمريكية. وكتب على منصة تروث سوشال “سيكون من الحكمة أن يلقى الجيش الإيراني، وجميع الأطراف الأخرى في هذا النظام الإرهابي، أسلحتهم، وينقذوا ما تبقى من بلدهم، وهو ليس بالكثير!”.

ونشر لاحقا يقول “تكره وسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة التحدث عن مدى نجاح عمليات الجيش الأمريكي ضد إيران، التي هُزمت تماما وتريد اتفاقا – لكن ليس اتفاقا أقبله!”.

لكن إيران لم تُبد أي علامة على الاستسلام أو الخضوع للضغوط العسكرية الأمريكية الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بالقول إن أي ضربة تستهدف البنية التحتية للنفط والطاقة في بلادها ستؤدي إلى ضربات على المنشآت المملوكة لشركات النفط المتعاونة مع الولايات المتحدة في المنطقة.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن مصادر، بسماع أكثر من 15 انفجارا في جزيرة خرج خلال الهجمات الأمريكية. وقالت المصادر إن الهجمات استهدفت الدفاعات الجوية وقاعدة بحرية ومنشآت بالمطار، لكنها لم تسبب أضرارا للبنية التحتية النفطية.

وتراقب الأسواق أي مؤشر على أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرارا بالشبكة المعقدة من الأنابيب والمحطات والخزانات في الجزيرة. فقد يؤدي حتى أي تعطل بسيط إلى مزيد من الضغوط على المعروض العالمي، مما يضيف ضغطا على سوق متقلبة بالفعل.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة نتيجة لتغير تصريحات ترامب بشأن المدة المحتملة للحرب، التي بدأت في 28 فبراير شباط بقصف أمريكي وإسرائيلي مكثف على إيران، وسرعان ما تحولت إلى صراع إقليمي ذي تداعيات واسعة على أسواق الطاقة والأسهم العالمية.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد تعرضت لهجوم صاروخي اليوم السبت ما أدى إلى تصاعد الدخان من المبنى. ولم تدل المصادر بمزيد من التفاصيل حول الهجوم.

في غضون ذلك، نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله في وقت مبكر من اليوم السبت إنه شن المزيد من الهجمات على إسرائيل بالتعاون مع جماعة حزب الله اللبنانية.

وأصبح لبنان بؤرة توتر متصاعد في الحرب إذ يقصف الجيش الإسرائيلي بيروت ومحيطها ويطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاحه الجوي ضرب أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران أمس الجمعة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع إنتاج الأسلحة.

* الخليج ولبنان يصبحان بؤرتين ساخنتين

بعد أسبوعين من الحرب، بلغ عدد القتلى ألفين معظمهم في إيران، لكن سقط المئات في لبنان وتشهد دول بالخليج عددا متزايدا من القتلى. ونزح الملايين من ديارهم.

وتكبدت القوات الأمريكية خسائر بشرية. وأكد الجيش الأمريكي أمس الجمعة مقتل جميع أفراد طاقم طائرة تزود بالوقود وعددهم ستة بعد تحطمها في غرب العراق.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن خمس طائرات تزود بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي في قاعدة في السعودية تعرضت لأضرار جراء هجوم صاروخي إيراني ويجري إصلاحها في الوقت الراهن.

بالإضافة إلى الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ودول الخليج الحليفة للولايات المتحدة، يسعى الحرس الثوري الإيراني إلى تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 بالمئة من إمدادات الطاقة في العالم.

وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة إن البحرية الأمريكية ستبدأ “قريبا” في مرافقة الناقلات عبر الممر المائي.

وعلى الرغم من أنه قال سابقا إن الحرب ستستمر لأسابيع فقط، فإن ترامب أحجم أمس الجمعة عن الإعلان عن موعد انتهاء الصراع.

وقال للصحفيين “ستستمر الحرب ما دام كان ذلك ضروريا”.

وواصلت إيران تصدير النفط الخام بينما أوقف منتجون آخرون في الخليج شحناتهم خوفا من هجمات إيرانية.

ووفقا لصور الأقمار الصناعية التي راجعتها خدمة ( تانكر تراكرز) لتتبع حركة الناقلات البحرية، كان يجري تحميل عدة ناقلات ضخمة بالنفط في جزيرة خرج يوم الأربعاء. وصدرت إيران ما بين 1.1 مليون برميل يوميا و1.5 مليون برميل يوميا من 28 فبراير شباط حتى الأربعاء الماضي.

وقال بوب ماكنالي رئيس مجموعة رابيدان إنرجي إن تعليقات ترامب أمس الجمعة “ستجعل السوق تركز على احتمالات بأن هذا الاضطراب في إمدادات الطاقة، الذي يعد بالفعل الأكبر على الإطلاق، قد يتوسع ويستمر لفترة أطول”.

وعبر بعض المراقبين في قطاع الطاقة عن شكوكهم في أن تظل منشآت النفط في جزيرة خرج سليمة.

وقال جوش يونج كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بيسون إنترستس “قصف جزيرة خرج دون قصف البنية التحتية النفطية يشبه الذهاب إلى مطعم ماكدونالدز والحصول على شطيرة برجر بدون لحم. ما الفائدة من ذلك؟”

وتعهد الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي في أول تصريحات تصدر عنه يوم الخميس بإبقاء مضيق هرمز مغلقا وحث الدول المجاورة على إغلاق القواعد الأمريكية الموجودة على أراضيها وإلا فستتعرض هي نفسها لخطر الهجوم.

(إعداد مروة سلام ورحاب علاء للنشرة العربية)