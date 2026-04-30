ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه برئاسة وزراء العراق

30 أبريل نيسان (رويترز) – هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس علي الزيدي على تكليفه بتولي منصب رئيس الوزراء في العراق، وقال إنه يتطلع إلى علاقة جديدة مثمرة للغاية.

وأعلن ائتلاف الكتل السياسية الشيعية في العراق، المعروف باسم (الإطار التنسيقي)، يوم الاثنين اختيار الزيدي ليكون مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) “نتمنى له النجاح بينما يعمل على تشكيل حكومة جديدة خالية من الإرهاب، وقادرة على تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للعراق”.

وأضاف “نتطلع إلى علاقة جديدة قوية وحيوية ومثمرة للغاية بين العراق والولايات المتحدة”.

ووفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فقد وجه ترامب دعوة للزيدي لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة، وذلك في اتصال هاتفي يوم الخميس.

وأضاف البيان أن “الاتصال شهد استعراض العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات”، مشيرا إلى أن “الجانبين أكدا على العمل المشترك، والتعاون الثنائي من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة”.

وكان ترامب هدد في يناير كانون الثاني بسحب دعم واشنطن للعراق إذا تم جرى تكليف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتشكيل حكومة.

(إعداد محمود رضا مراد ومروة غريب للنشرة العربية)