تركيا: الأمم المتحدة لا تزال تعمل على قرار بشأن قوة الاستقرار في غزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

إسطنبول (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الاثنين إن العمل لا يزال جاريا على قرار الأمم المتحدة لإرسال قوة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وستقرر الدول ما إذا كانت سترسل جنودا وفقا لمضمون القرار.

وأضاف بعد اجتماع في إسطنبول ضم قطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا أن أنقرة تريد أن ترى إطار عمل لما بعد الحرب في غزة “يضمن فيه الفلسطينيون حكم فلسطين وأمنها”.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

