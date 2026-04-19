تركيا “متفائلة” حيال إمكانية تمديد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

أعربت تركيا الأحد عن “تفاؤلها” حيال إمكانية تمديد وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة قبل انقضاء مهلته الأربعاء، لإتاحة مزيد من الوقت للمحادثات بين الجانبين.

تقود باكستان الاستعدادات لجولة جديدة من محادثات السلام رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران بعد انتهاء الجولة الأولى دون اتفاق في نهاية الأسبوع الماضي.

أعربت تركيا، إلى جانب مصر، عن دعمها القوي للمبادرة التي تقودها باكستان بشأن مواصلة المفاوضات والحؤول دون تجدد الأعمال العدائية.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في منتدى أنطاليا الدبلوماسي إن “أحدا لا يرغب برؤية حرب جديدة تندلع عندما تنقضي مدة وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل. نأمل… في أن تمدد الأطراف (المعنية) وقف إطلاق النار”.

وأضاف “آمل بأن يتم تمديده. أنا متفائل”.

وأوضح فيدان أنه تحدث مع مسؤولين باكستانيين الأحد، لكنه لم يحدد موعدا لإجراء محادثات جديدة.

وتابع فيدان “استمرار المفاوضات أمر يرغب فيه المجتمع الدولي بأكمله. وهناك ضغوط كبيرة في هذا الصدد”.

وقال الوزير “في ظل هذا المستوى من الضغط، أعتقد أنه لا ينبغي للأطراف أن ترى أي عقبة أمام تمديد وقف إطلاق النار من أجل مواصلة مفاوضات السلام”.

وأضاف أنه ما لم تختر الأطراف اتباع إجراءات أكثر تصادمية، فهناك “احتمال قوي لتمديد وقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات”.

وأعرب عن أمله في أن “يظهر سيناريو أكثر إيجابية. ومع بعض الحظ، قد تكون القضايا الرئيسية في المفاوضات قد حُلت بالفعل بحلول ذلك الوقت”.

رغم التفاؤل والتقدم المحرز في المفاوضات، قالت إيران الأحد إن التوصل إلى اتفاق سلام نهائي لا يزال “بعيدا”.

وقال فيدان “من الواضح أن المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة حاسمة. ويواصل كلا الجانبين المحادثات بشعور حقيقي من الصدق. ولديهما أيضا الإرادة لمواصلة العملية”.

في ما يتعلق بجبهة لبنان، اتهم وزير الخارجية التركي إسرائيل الأحد بالسعي لفرض واقع جديد رغم وقف إطلاق النار مع حزب الله، منددا بـ”التوسع” الإسرائيلي.

وقال هاكان فيدان في منتدى أنطاليا “يبدو أن المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة تطغى على هذا الوضع. ويبدو أن إسرائيل تحاول استغلال هذا الانشغال لفرض أمر واقع”.

وكان فيدان اتهم الدولة العبرية السبت باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة “لاحتلال مزيد من الأراضي”.

وأضاف “نحن نتحدث عن حكومة متشددة. نحن نتحدث عن مشكلة أمنية تُقلق العالم”.

