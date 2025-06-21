The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تركيا تحتجز صحفيا بارزا بتهمة تهديد الرئيس أردوغان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أنقرة (رويترز) – احتجزت السلطات التركية الصحفي المستقل البارز فاتح ألطايلي يوم السبت بسبب تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول أنها تنطوي على تهديد للرئيس رجب طيب أردوغان.

نشر ألطايلي، الذي يتابع قناته على يوتيوب أكثر من 1.51 مليون مشترك، مقطعا مصورا يوم الجمعة يشير إلى استطلاع رأي لم يُكشف عن الجهة التي أجرته يُظهر أن 70 بالمئة من الأتراك يعارضون حكم أردوغان مدى الحياة، قائلا إن الشعب التركي “لن يسمح بذلك أبدا”.

وأشار ألطايلي في تعليقاته إلى حكام سابقين من العهد العثماني، قائلا إن أشخاصا “أغرقوهم” أو “قتلوهم” أو “اغتالوهم” في الماضي.

وأثارت تعليقاته انتقادات لاذعة من أوقطاي سارال مساعد أردوغان وعبر عن ذلك في منشور على منصة إكس قائلا إن انفعالات ألطايلي “بها تجاوز شديد”.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان إن تصريحات ألطايلي “تضمنت تهديدات” لأردوغان، مضيفا أنه تم فتح تحقيق ضده. ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى ممثل قانوني لألطايلي للتعليق.

يأتي اعتقال ألطايلي في خضم سلسلة اعتقالات شملت شخصيات معارضة في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس آذار، وهو المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
46 إعجاب
56 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية