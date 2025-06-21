تركيا تحتجز صحفيا بارزا بتهمة تهديد الرئيس أردوغان

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أنقرة (رويترز) – احتجزت السلطات التركية الصحفي المستقل البارز فاتح ألطايلي يوم السبت بسبب تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول أنها تنطوي على تهديد للرئيس رجب طيب أردوغان.

نشر ألطايلي، الذي يتابع قناته على يوتيوب أكثر من 1.51 مليون مشترك، مقطعا مصورا يوم الجمعة يشير إلى استطلاع رأي لم يُكشف عن الجهة التي أجرته يُظهر أن 70 بالمئة من الأتراك يعارضون حكم أردوغان مدى الحياة، قائلا إن الشعب التركي “لن يسمح بذلك أبدا”.

وأشار ألطايلي في تعليقاته إلى حكام سابقين من العهد العثماني، قائلا إن أشخاصا “أغرقوهم” أو “قتلوهم” أو “اغتالوهم” في الماضي.

وأثارت تعليقاته انتقادات لاذعة من أوقطاي سارال مساعد أردوغان وعبر عن ذلك في منشور على منصة إكس قائلا إن انفعالات ألطايلي “بها تجاوز شديد”.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان إن تصريحات ألطايلي “تضمنت تهديدات” لأردوغان، مضيفا أنه تم فتح تحقيق ضده. ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى ممثل قانوني لألطايلي للتعليق.

يأتي اعتقال ألطايلي في خضم سلسلة اعتقالات شملت شخصيات معارضة في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس آذار، وهو المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان.