تركيا تعبر عن قلقها إزاء محاولة فرض قواعد جديدة لعبور مضيق هرمز

reuters_tickers

3دقائق

أنقرة 13 أبريل نيسان (رويترز) – عبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين عن القلق إزاء أي مقترح إيراني أو أمريكي لوضع قواعد جديدة لعبور مضيق هرمز، وقال إن هناك صعوبات بالغة تحيط بفكرة تولي قوة دولية الإشراف على إعادة فتح الممر البحري.

وذكر فيدان لوكالة الأناضول للأنباء أنه ينبغي فتح مضيق هرمز عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بعد فشل محادثات انعقدت مطلع الأسبوع بين إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وفيدان على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وإيران، ومع باكستان التي تتوسط في المحادثات.

وقال إن على المفاوضين استخدام “أساليب مقنعة” في المحادثات مع إيران وإنه ينبغي فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن “لا أحد يريد” أن يصبح المضيق جزءا من الحرب.

وأضاف “هناك صعوبات عديدة أمام التدخل بقوة مسلحة دولية. لا سيما مع استمرار الحرب، وإلى أي مدى ستنحسر أو تتسع؟ نرى أن دولا كثيرة ليست راغبة في ذلك”.

وتابع “المشكلة هي ما إذا كانت هناك مقترحات بشأن لوائح جديدة من الآن فصاعدا، لا سيما من إيران”، التي قد تقدم على “زيادة نشاطها” في المضيق.

وردا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي خمس إمدادات الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه سيبدأ اعتبارا من اليوم السيطرة على حركة الملاحة البحرية لجميع السفن من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وسعت واشنطن للحصول على مساعدة من حلفائها لإعادة فتح المضيق، لكنهم أحجموا عن ذلك.

وقال فيدان إن الولايات المتحدة وإيران كانتا “صادقتين” في محادثات وقف إطلاق النار، لكنه أضاف أنهما قد تواجهان مشكلات إذا تعاملتا مع قضية تخصيب إيران لليورانيوم من منظور “كل شيء أو لا شيء”.

وذكر مصدر أن فيدان تحدث أمس الأحد مع مسؤولين أمريكيين وباكستانيين شاركوا في المحادثات.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد مروة غريب ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)