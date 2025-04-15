تركيا تعتقل 234 شخصا بالتنسيق مع دول أوروبية في عملية ضد تجارة المخدرات

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إسطنبول (رويترز) – قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا يوم الثلاثاء إن السلطات التركية اعتقلت 234 شخصا في عملية جرت بالتنسيق مع أربع دول أوروبية ضد منظمات إجرامية لتهريب المخدرات.

وقال الوزير التركي “لقد اعتقلنا 234 من كبار قادة المنظمات الإجرامية، 225 من داخل تركيا وتسعة من الخارج”، مضيفا أن عشرة من المشتبه بهم كانوا مطلوبين بموجب نشرات حمراء عبر الإنتربول.

وأوضح في أنقرة أن المعتقلين كانوا مطلوبين بتهم تشمل الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال والقتل والخطف والتهديد والابتزاز.

وذكر أن الشرطة في بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وتركيا نفذت عمليات منسقة، مضيفا أنه يشتبه في تورط المعتقلين في مخطط لإنتاج وتهريب الكوكايين والهيروين ومواد مخدرة أخرى.

وأردف أن العملية أسفرت عن مصادرة مئات من العقارات والمركبات وحصص الشركات والحسابات المصرفية، بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار ليرة (341 مليون دولار).

وأضاف أن الشرطة التركية عملت على مدار ثمانية أشهر مع وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بإنفاذ القانون (يوروبول) لوضع الخطة وكشف شفرات المنظمات واتصالاتها وأساليبها.

(الدولار = 38.0848 ليرة)