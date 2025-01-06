تركيا تفتح تحقيقا في تصريحات رئيس بلدية معارض بشأن السوريين

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(رويترز) – فتحت تركيا تحقيقا في تصريحات رئيس بلدية معارض بشأن السوريين أعلن فيها أنه ألغى بشكل غير قانوني بعض التراخيص التجارية لهم في مدينته الواقعة شمال غرب تركيا.

تحدث تانجو أوزجان رئيس بلدية بولو في برنامج إخباري تم بثه يوم السبت عن الإجراءات التي قال إنه اتخذها ضد سوريين يقيمون في المدينة، منها إزالة لافتات تجارية مكتوبة باللغة العربية وإلغاء تراخيص تجارية.

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج يوم الأحد إن مكتب المدعي العام في مدينة بولو “فتح تحقيقا مع رئيس بلدية بولو بشأن تصريحاته عن السوريين في بلادنا”. ولم يحدد الوزير التصريحات التي يجري التحقيق بشأنها.

لكن أوزجان، المنتمي لحزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري)، قال يوم الأحد عبر منصة إكس “لقد قلت، وفعلت ما فعلته بشأن اللاجئين، مع الأخذ في الاعتبار العواقب. أنا مستعد لدفع ثمن هذا”.

وفي تصريحاته للبرنامج الإخباري يوم السبت قال أوزجان إن السوريين الذين استهدفهم “ربما يفوزون” إذا طعنوا في الإجراءات التي اتخذها أمام المحكمة الإدارية.

واجه السوريون موجات من المواقف المعادية للمهاجرين وصلت في بعض الأحيان إلى العنف في تركيا في السنوات القليلة الماضية.

وهاجر أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى تركيا المجاورة بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا منذ أكثر من 13 عاما. وأطاحت المعارضة الشهر الماضي بالرئيس بشار الأسد من دمشق، مما أدى إلى عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى بلادهم.