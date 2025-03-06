مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

تركيا تواصل عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني بالعراق وسوريا رغم دعوة أوجلان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن الجيش التركي قتل 26 مسلحا كرديا في العراق وسوريا خلال الأسبوع الذي أعقب دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان لنزع السلاح.

ودعا أوجلان حزب العمال الكردستاني المحظور الأسبوع الماضي إلى إلقاء السلاح وحل الجماعة، وأعلنت الجماعة المسلحة وقف إطلاق النار الفوري يوم السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في إفادة صحفية أسبوعية “ستواصل القوات المسلحة التركية عملياتها وأنشطة البحث والمسح في المنطقة من أجل بقاء وأمن بلدنا”.

وأضاف “ستستمر (القوات المسلحة) في حربها على الإرهاب بعزم وإصرار حتى لا يتبقى إرهابي واحد”.

وأوضح المتحدث زكي أكتورك أن مسلحي حزب العمال الكردستاني جرى “تحييدهم” في العراق وسوريا، دون أن يحدد مكان الوقائع. وعادة تستخدم الوزارة مصطلح “تحييد” لقول إنها قتلتهم.

وقال حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، إنه مستعد لعقد مؤتمر كما دعا أوجلان لكنه أشار إلى ضرورة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة حتى يتولى هو “قيادة المؤتمر شخصيا”.

وقالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، إن رسالة أوجلان لا تنطبق عليها.

ووحدات حماية الشعب هي الفصيل الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت من أن بلاده ستواصل العمليات ضد حزب العمال الكردستاني إذا توقفت عملية نزع سلاح الجماعة أو لم يتم الوفاء بالوعود.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك إن جميع المسلحين الأكراد في العراق وسوريا، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع واشنطن، يجب أن يلقوا أسلحتهم.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية