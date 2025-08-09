تركيا سجلت شهر تموز/يوليو الأكثر حرا منذ 55 عاما (وزارة)

سجلت تركيا في شهر تموز/يوليو أعلى درجة حرارة في مثل هذا الشهر منذ 55 عاما، وفق ما اعلنت وزارة البيئة السبت.

واوضحت الوزارة على إكس أنه تم تسجيل الحرارة القياسية في 66 محطة أرصاد جوية من أصل 220 في البلاد حيث ارتفع متوسط درجة الحرارة بمقدار 1,9 درجة مئوية مقارنة بالسنوات السابقة.

واشارت الى أن 50,5 درجة مئوية سُجلت في مدينة سيلوبي، جنوب شرق تركيا، أواخر شهر تموز/يوليو، ما يُعد رقما قياسيا على المستوى الوطني.

تقع مدينة سيلوبي في محافظة شرناق، على بعد أقل من 10 كم من الحدود العراقية والسورية.

وبلغ الرقم القياسي الوطني السابق 49,5 درجة مئوية وتم تسجيله في آب/أغسطس 2023 في محافظة إسكيشهير (غرب).

وواجهت تركيا التي تشهد موجة حرّ خانقة منذ أسابيع، عدة حرائق كبيرة في تموز/يوليو.

ولقي 14 شخصا حتفهم أثناء مكافحتهم الحرائق الشهر الماضي في الجزء الغربي من البلاد.

تم إجلاء المئات الجمعة في محافظة تشاناكالي (شمال غرب) حيث اضطرت السلطات إلى تعليق حركة الملاحة في مضيق الدردنيل بعد اندلاع حرائق.

