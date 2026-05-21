تسعة قتلى بانهيار مبنى سكني في شمال المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني من أربعة طوابق الخميس بمدينة فاس في شمال المغرب إلى تسعة قتلى، وفق ما أفادت النيابة العامة، معلنة فتح بحث قضائي في الحادث.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في بيان إن انهيار هذه العمارة السكنية “نتج عنه، في حصيلة مؤقتة، وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة”.

وأضاف أن النيابة العامة أمرت بفتح “بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث، وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه”.

وكانت وكالة الأنباء المغربية أعلنت في وقت سابق مصرع أربعة أشخاص إثر الحادث الذي وقع صباح الخميس، نقلا عن مصدر من السلطات المحلية.

وأشارت إلى إصابة ستة أشخاص إصابات متفاوتة الخطورة، وإلى أن عمليات الإنقاذ كانت متواصلة عند منتصف النهار “قصد البحث عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض”.

وأضافت الوكالة أن السلطات المختصة قامت بإجلاء قاطني البيوت المجاورة للمبنى المنهار “تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم”.

يأتي هذا الحادث بعد مقتل 22 شخصا نهاية العام الماضي إثر انهيار مبنيين متجاورين في المدينة نفسها، في أسوأ حادث من نوعه تشهده المملكة في السنوات الأخيرة.

وفي نيسان/أبريل قالت وسائل إعلام محلية إن النيابة العامة أكدت “تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية”، وأعلنت التحقيق مع 21 شخصا.

وتشير وسائل إعلام محلية في الغالب، إثر حوادث مماثلة، إلى شبهات فساد وراء تشييد طوابق إضافية دون احترام المعايير القانونية.

وفي فاس نفسها، قضى تسعة أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في أيار/مايو 2025.

