تسلسل زمني- تاريخ إسرائيل الطويل في اجتياح لبنان وغزوه

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بيروت (رويترز) – لدى إسرائيل، التي تخوض حربا مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران على الحدود منذ عام بالتوازي مع حرب غزة، تاريخ طويل في اجتياح لبنان وغزوه عسكريا.

وبعد اغتيال حسن نصر الله أمين عام حزب الله في غارات جوية على بيروت الأسبوع الماضي، أشارت إسرائيل إلى أنها تستعد لغزو شامل في لبنان لتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية بما يسمح بإعادة المواطنين الذين فروا من القتال.

وفيما يلي تسلسل زمني للاجتياح والغزو الإسرائيلي للبنان: