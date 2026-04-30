تشارلز الثالث يعلن “تضامنه الدائم” مع الأميركيين في نصب 11 أيلول/سبتمبر التذكاري

أعلن الملك تشارلز الثالث “تضامنه الدائم مع الشعب الأميركي” الأربعاء، خلال زيارته النصب التذكاري لضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر في نيويورك كجزء من زيارة دولة تركز على إصلاح العلاقات المتوترة بين بريطانيا والولايات المتحدة.

ويواصل تشارلز زيارة دولة تستمر أربعة أيام خيمت عليها التوترات الناجمة عن الحرب ضد إيران، والتي بدأت في واشنطن بمراسم استقبال حافلة أقامها الرئيس دونالد ترامب للملك والملكة كاميلا.

في نيويورك، وضع الثنائي الملكي باقة من الورود البيضاء ورسالة مكتوبة بخط اليد عند إحدى البركتين العاكستين حيث كان موقع مركز التجارة العالمي.

وجاء في الرسالة “نكرم ذكرى الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بشكل مأسوي في 11 سبتمبر (أيلول) 2001″، وذلك لمناسبة مرور 25 عاما على الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة قرابة 3000 شخص.

وأضافت ” نقف متضامنين بشكل دائم مع الشعب الأميركي في مواجهة خسارتهم الفادحة”.

ووصل الثنائي في موكب سيارات سوداء برفقة رجل الأعمال ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ الذي يرأس متحف ونصب 11 سبتمبر (أيلول) التذكاري.

وصافح تشارلز وكاميلا عائلات الضحايا والمسعفين الأوائل والمسؤولين المنتخبين، وتحدثا معهم.

كما شوهد الملك وهو يضحك مع زهران ممداني، رئيس بلدية نيويورك الذي قال في وقت سابق إنه سيحض تشارلز على إعادة ماسة كوه نور إلى الهند والتي استولت عليها الإمبراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر.

– “معا نكون أقوى” –

واختتم الملك البريطاني زيارته لنيويورك بحضور مراسم كبيرة حضرها نخبة من النجوم في دار مزادات كريستيز، ركّزت على الروابط الثقافية عبر المحيط الأطلسي بالإضافة إلى عمل مؤسسته الخيرية للشباب “ذي كينغز تراست”.

ومن بين الضيوف رئيسة تحرير مجلة فوغ السابقة آنا وينتور والمغني ليونيل ريتشي والمصممتان دوناتيلا فيرساتشي وستيلا مكارتني.

وقال تشارلز في حفلة الاستقبال إن الروابط بين بريطانيا والولايات المتحدة هي “علاقة متجذرة في الإبداع المشترك والمشاريع والقيم، ما يذكرنا بأننا معا نكون أقوى”.

وناقش في وقت سابق فرص الاستثمار في المملكة المتحدة مع قادة أعمال من بينهم رئيسة شركة ألفابت الأم لشركة غوغل روث بورات، والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون ستيفن شوارزمان، إلى مائدة من أطباق بريطانية شهيرة مثل لحم ويلينغتون و”فيش أند تشيبس” (سمك وبطاطا مقلية).

ويأتي هذا الحدث الذي ركز على الجانب الاقتصادي بعدما هدد ترامب هذا الشهر بالتراجع عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، بعدما انتقد عدم دعم بريطانيا للحرب على إيران.

وفي فعاليات أقل رسمية، زار الملك أيضا مشروعا للزراعة المستدامة في هارلم حيث قام بإطعام الدجاج.

من جهتها، ستحتفل كاميلا بالذكرى المئوية لميلاد ويني ذي بوه في مكتبة نيويورك العامة من خلال قراءة مقتطف من قصة لأطفال المدارس المحلية.

وانضمت إليها الممثلة الأميركية سارة جيسيكا باركر وكاتب روايات الإثارة هارلان كوبن.

– “نقف صفا واحدا” –

ستكون الإجراءات الأمنية مشددة في نيويورك خلال زيارة الملك والملكة، التي تأتي بعد أيام قليلة من محاولة اغتيال استهدفت ترامب في عشاء مراسلي البيت الأبيض بواشنطن.

وسيكون المسؤولون البريطانيون راضين حتى الآن عن الاستقبال الأميركي الحافل لتشارلز وكاميلا، والذي تضمن 21 طلقة تحية، وطلعة لطائرة عسكرية ومأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض.

وكانت نبرة ترامب في كلمته مرحة، بل أنه تحدث ممازحا عن إعجاب والدته الاسكتلندية الأصل بتشارلز.

ويأتي هذا على نقيض صارخ مع انتقاداته اللاذعة لرئيس الوزراء كير ستارمر لعدم انضمامه إلى الحرب ضد إيران، الأمر الذي ألقى بظلال قبل الزيارة الملكية.

واغتنم تشارلز خطابه أمام الكونغرس، وهو الأول لملك بريطاني منذ والدته الملكة إليزابيث الثانية عام 1991، لتهدئة تلك التوترات.

وقال للنواب “مهما كانت خلافاتنا ومهما كانت نقاط ضعفنا، فإننا نقف صفا واحدا في تصميمنا على دعم الديموقراطية”.

وفي كلمته أمام الكونغرس في الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا، أكد تشارلز أن شراكة البلدين “ولدت من رحم الخلاف، لكنها لم تكن أقل قوة بسببه”.

