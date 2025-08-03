تشييع فلسطيني قُتل على يد مستوطنين في شمال الضفة الغربية

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شيع أهالي قرية عقربا في شمال الضفة الغربية المحتلة الأحد، الشاب معين أصفر الذي قٌتل على يد مستوطنين إسرائيليين، وفق ما أفاد رئيس بلدية القرية وكالة فرانس برس ووزارة الصحة الفلسطينية.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح جابر إن أصفر (24 عاما) قُتل الجمعة خلال مواجهات استمرت نحو نصف ساعة وأعقبت هجوما للمستوطنين على القرية وخروج الأهالي “للدفاع عن بيوتهم ومزارعهم”.

وأضاف جابر أن هجوم المستوطنين كان “قريبا جدا من منازل المواطنين … بدأ المستوطنون بإطلاق النار، أصيب ثمانية واستشهد واحد”.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي وصل بعد نصف ساعة من بدء المواجهات “وكان يدعم المستوطنين”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أكدت مساء الجمعة “استشهاد الشاب معين صبحي محمد أصفر (24 عاماً) برصاص مستوطنين في بلدة عقربا بنابلس”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى بلاغا “عن تجمّع لفلسطينيين بالقرب من طريق مدني في منطقة عقربا. وخلال هذا التجمّع، قام فلسطينيون بإلقاء الحجارة نحو مدنيين إسرائيليين اقتربوا من المنطقة”.

وأضاف في معرض رده على استفسارات فرانس برس “وصلت قوات من الجيش الإسرائيلي إلى الموقع وفتحت النار لإزالة التهديد”.

وقال الجيش بحسب البيان إنه “على علم بالادعاء أن فلسطينيين أُصيبوا نتيجة لإطلاق النار. الحادثة قيد المراجعة”.

من جهته، قال مدير مستشفى رفيديا فؤاد نافعة إن الشاب أصفر فارق الحياة عند وصوله إلى المستشفى.

وفي المستشفى الواقع في مدينة نابلس، سجي جثمان الشاب قبل أن يودعه اقاربه وفق ما أفاد مصور فرانس برس.

ولُف الجثمان بالعلم الفلسطيني قبل تشييعه.

وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومذاك، قُتل ما لا يقل عن 967 فلسطينيا، بينهم مسلحون، على أيدي القوات أو المستوطنين الاسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

في الفترة ذاتها، قُتل ما لا يقل عن 36 إسرائيليًا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

وتوثّق الأمم المتحدة أعمال العنف المتكررة التي يرتكبها مستوطنون، علما أن عددهم يبلغ نحو نصف مليون نسمة في الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش ثلاثة ملايين فلسطيني.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ما لا يقل عن 27 هجوما لمستوطنين ضد فلسطينيين بين الأول والسابع من تموز/يوليو، وذلك بحسب تقرير صدر في العاشر منه.

ج ا-لبا/ها/ب ق