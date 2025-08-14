The Swiss voice in the world since 1935
تضخم اسعار المنتجين الأميركيين يفوق التوقعات في تموز/يوليو مسجلا أعلى نسبة في 3 سنوات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

سجل تضخم أسعار الانتاج في الولايات المتحدة زيادة في تموز/يوليو هي الأعلى له منذ عام 2022، مع ارتفاع في تكاليف الخدمات تجاوز ارتفاع تكاليف السلع، في وقت يسعى أصحاب القرار إلى قياس انعكاسات رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

وأعلنت وزارة العمل أن مؤشر أسعار الانتاج ارتفع بنسبة 0,9% على أساس شهري، متجاوزا توقعات المحللين، بعد استقراره في حزيران/يونيو. 

وبلغت الزيادة في تكاليف السلع 0,7%، وفي تكاليف الخدمات 1,1%، مسجلةً بذلك أكبر قفزة منذ آذار/مارس 2022. 

وكان إجماع المحللين الذي نشره موقع بريفنيغ دوت كوم قد توقع ارتفاعا إجماليا بنسبة 0,2%. 

وفيما  كان هذا الارتفاع “واسع النطاق” في تموز/يوليو، إلا أن أكثر من ثلاثة أرباعه يُعزى إلى الخدمات، بحسب تقرير وزارة العمل.

ويعود جزء كبير من هذا الارتفاع إلى خدمات التجارة. 

لكن أسعار السلع الجاهزة للاستهلاك النهائي سجلت أيضا ارتفاعا كبيرا، وتُنسب 40% من الزيادة في تموز/يوليو إلى الأغذية. 

وذكر التقرير أن “ربع الزيادة في مؤشر السلع  النهائية في تموز/يوليو يعود إلى أسعار الخضراوات الطازجة والمجففة التي ارتفعت بنسبة 38,9%”.

بيس/غد/ب ق

قراءة معمّقة

