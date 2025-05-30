تعاون إماراتي ماليزي لتسهيل الاستثمارات في الأمن الغذائي

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أعلنت وزارة الاستثمار الإماراتية الجمعة توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية للتعاون في مجال الأمن الغذائي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتدعم المذكرة أيضا تطوير محطة باغان داتوك البحرية الدولية في ولاية بيراك في ماليزيا، تأكيدا على التزام الطرفين بتطوير بنية تحتية استراتيجية تدعم سلاسل التوريد العالمية والنمو الاقتصادي المستدام، وفق بيان “وام”.

وأشار البيان إلى أن الإمارات وماليزيا ستعملان على استكشاف فرص الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، بالاستناد إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعها البلدان في كانون الثاني/يناير.

وقال وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، في تصريح نقلته “وام”، إن مذكرة التفاهم تعكس “التزامنا المشترك بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية ودفع عجلة التنمية المستدامة”.

وشهدت الإمارات وماليزيا نموا في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4,9 مليار دولار في 2023، و4 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، بحسب “وام”.

م ل/رض