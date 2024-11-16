تعبئة للشباب قبل الانتخابات البلدية في ليبيا

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نشط شباب في مصراتة في غرب ليبيا في توزيع منشورات والتحدّث إلى الناخبين، قبل الانتخابات البلدية في مدينتهم التي تجري السبت، في حدث نادر في البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في شباط/فبراير 2011.

وتشمل الانتخابات 58 بلدية من أصل 142 في المجموع، وما يقرب من 190 ألف ناخب مسجلين (من أصل 7 ملايين نسمة)، وتثير حماسا بين الشباب الذين لم يشاركوا في أي انتخابات من قبل في حياتهم.

في ليبيا التي يقوضها عدم الاستقرار والانقسامات بين الغرب والشرق منذ الإطاحة بالقذافي، يسود هدوء حذر على الصعيد الأمني منذ فترة. ويجري التصويت، الأول على الصعيد الوطني منذ عقد من الزمن، في مدن في الشرق مثل الأبرق أو القبة، معقل رئيس البرلمان عقيلة صالح الداعم للمشير خليفة حفتر، وفي الجنوب مثل غدامس.

ولا تشمل الانتخابات طرابلس حيث حصلت انتخابات بلدية في السنوات الأخيرة، ولا بنغازي التي تعتبر معقلا لحفتر.

في مصراتة، المدينة الأقوى تسليحا في الغرب وثالث أكبر مدينة في ليبيا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 400 ألف، انتشرت ملصقات المرشحين ولافتات المفوضية العليا للانتخابات التي تدعو إلى التصويت تحت شعار “صوت يبني بلديتك”.

خلال الحملة، قامت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بنشر التوعية ومعلومات متعددة على شبكات التواصل الاجتماعي حول الترشيحات المطروحة وإجراءات التصويت، مع مقاطع فيديو ورسومات ورسوم بيانية. كما قامت بحشد العشرات من المتطوعين والكشافة.

عند إشارات المرور والتقاطعات في مصراتة، وزّع متطوّعون منشورات، وكانوا يتبادلون بضع كلمات مع سائقي السيارات لتشجيعهم على الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

بينما تواصل آخرون مع التجار، وكانوا يأخذون الوقت الكافي ليشرحوا لهم كيفية الوصول إلى برنامج بعض المرشحين، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الذي خُصّص لهذا الغرض.

وقال المتطوّع رضوان إرفيدة (21 عاما) “الانتخابات مفهوم جديد هنا. لكي يقبلها الناس، نحتاج إلى حملات توعية مثل هذه حتى يفهم الناس ما هي الانتخابات”.

بالنسبة لمحمد المهر، وهو متطوع آخر (25 عاما)، من الضروري استعادة الأمل في العملية الديمقراطية. وقال “نحاول من خلال هذه الانتخابات وتلك التي تليها أن نحيي أحلام الناس (…) وأن يعودوا إلى صناديق الاقتراع من جديد ويختاروا مرشحين يتوافقون مع رؤيتهم”.

– احتكار الساسة –

بعد سقوط القذافي بعد 42 عاما من الحكم، نظّمت ليبيا أول انتخابات حرة في تموز/يوليو 2012 لاختيار 200 عضو للمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، تلتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 أول انتخابات بلدية.

وعلى الرغم من نجاح هذه الاقتراعات، إلا أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في حزيران/يونيو 2014 اتسمت بمشاركة منخفضة للغاية بسبب أعمال عنف في جميع أنحاء البلاد.

في آب/أغسطس 2014، وعقب أسابيع من القتال، استولى تحالف من مجموعات مسلّحة على طرابلس وشُكّلت حكومة بدعم من مصراتة، حتى تعيين فائز السراج رئيسا للحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2015 بعد اتفاق دولي برعاية الأمم المتحدة.

بين عامي 2019 و2021، أُجريت الانتخابات البلدية في عدد قليل من المدن بما في ذلك طرابلس. وكان من المقرر أيضا إجراء تصويت برلماني وانتخابات رئاسية في نهاية العام 2021 من أجل إعادة توحيد البلاد، لكن تمّ تأجيل العملية مرّات عدّة بسبب الخلافات بين السلطات المتنافسة في الشرق والغرب.

وتدير ليبيا حاليا حكومتان، إحداهما بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، ومقرها في الغرب ومعترف بها من الأمم المتحدة، والأخرى يدعمها البرلمان ويهيمن عليها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي الذي يسيطر على شرق وأجزاء واسعة من الجنوب.

وقال نوح زقوط (29 عاما)، في إشارة إلى عناصر المجموعات المسلحة الذين تمّ حشدهم من المعسكرين المتنافسين، “سئمنا رؤية كبار السن يحتكرون المجال (السياسي). لقد حان الوقت لمشاركة الشباب في أماكن أخرى غير ساحات القتال”.

وأضاف الصيدلي المرشح الى الانتخابات البلدية في مصراتة، أنه مقتنع بأن الشباب “يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة بشكل كبير في الحياة السياسية”.

وتابع أن الشباب الذين يطمحون إلى مناصب مهمة “يعانون من الكثير من الانتقادات، خصوصا من كبار السن الذين يعتبرونهم غير قادرين على قيادة المؤسسات”، لكن هذا هو بالضبط “ما دفع” زقوط إلى الترشح.

ستر-رب-ند/رض