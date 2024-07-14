تعيين ولي عهد دبي وزيرًا للدفاع الثاني في تاريخ الإمارات

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عيّن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأحد نجله ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد وزيرًا للدفاع، الذي أصبح بذلك ثاني وزير دفاع للبلاد في تاريخها.

وتولى والده الشيخ محمد حقيبة الدفاع منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 وكان آنذاك في 22 من عمره.

وأعلن الشيخ محمد الذي يشغل أيضًا منصب نائب الرئيس الإماراتي، في منشور على منصّة “إكس”، “انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات”.

والشيخ حمدان (41 عامًا) هو الابن الثاني للشيخ محمد وقد تخرج عام 2001 من أكاديمية “ساند هيرست” العسكرية الملكية في بريطانيا. شغل عام 2006 للمرة الأولى منصبًا رسميًا هو رئيس المجلس التنفيذي لدبي، الذي يتولى وضع وتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية في الإمارة.

وخلال فترة تولي والده مهام الدفاع، انخرطت الإمارات في حرب اليمن في إطار تحالف عسكري تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

تعرّض التحالف لانتقادات دولية بسبب الغارات الجوية التي استهدفت أسواقًا ومستشفيات وخلفت عددا كبيرا من القتلى في اليمن. وقد أعلنت الإمارات في 2019 الانتقال من الاستراتيجية العسكرية إلى السياسة، وسحبت عددًا كبيرًا من قواتها من هذا البلد.

وضمن التعديلات الحكومية التي أعلنها الشيخ محمد الأحد، تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجيّة.

أصبحت الإمارات، إحدى أكبر منتجي النفط في العالم وحليف للولايات المتحدة وروسيا والصين على حد سواء، قوة رئيسية في الشرق الأوسط مع تراجع مراكز الثقل التقليدية مثل مصر والعراق في السنوات الأخيرة.

أم/غد