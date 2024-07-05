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تقارير: أردوغان يأمل في وقف إطلاق النار بغزة ويناشد الغرب الضغط على إسرائيل

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أنقرة (رويترز) – نقلت قناة خبر ترك ووسائل إعلام أخرى يوم الجمعة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه يتعين على الدول الغربية الضغط على إسرائيل لقبول أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنه يعتقد أن التوصل بشكل نهائي إلى وقف إطلاق النار ممكن.

ونقلت التقارير عن أردوغان قوله لصحفيين خلال رحلة جوية لدى عودته من قازاخستان “بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، آمل أن يتم التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار في غضون يومين حتى تنتهي المجازر الإسرائيلية في الآونة الأخيرة”.

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