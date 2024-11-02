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تقارير: فتاة تتجرد من ملابسها الخارجية بجامعة إيرانية احتجاجا على قواعد الزي

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(رويترز) – أفادت تقارير إعلامية بأن شابة إيرانية تجردت من ملابسها الخارجية في إحدى الجامعات بالجمهورية الإسلامية يوم السبت احتجاجا فيما يبدو على قواعد اللباس الصارمة.

وأظهر مقطع مصور منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حراس أمن في فرع جامعة آزاد الإسلامية وهم يحتجزون فتاة مجهولة الهوية. وقال المتحدث باسم الجامعة أمير محجوب على منصة إكس “في مركز الشرطة… تبين أنها كانت تحت ضغط نفسي شديد وكانت تعاني من اضطراب عقلي”.

لكن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أن تصرف الفتاة كان احتجاجا متعمدا.

وقالت فتاة تدعى “لي لا” في منشور على منصة إكس أرفقت به مقطعا مصورا للفتاة “بالنسبة لمعظم النساء، الظهور بالملابس الداخلية في الأماكن العامة هو أحد أسوأ الكوابيس لهن… هذا رد فعل على الإصرار الغبي (من جانب السلطات) على فرض الحجاب الإلزامي”.

ولم يُعرف بعد مصير الفتاة لكن صحيفة همشري الواسعة الانتشار نقلت عن مصدر أمني قوله إن “مرتكبة هذا العمل تعاني من مشكلات نفسية حادة، وبعد التحقيقات، من المرجح أن تُنقل إلى مستشفى للأمراض النفسية”.

ودخلت أعداد متزايدة من النساء في صدام مع السلطات عن طريق خلع حجابهن بعد اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء إيران عقب وفاة شابة كردية إيرانية في سبتمبر أيلول 2022 خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد الحجاب. واستخدمت قوات الأمن العنف لقمع هذه الاحتجاجات.

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