تقرير: 71.4 مليار دولار احتياجات غزة للتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب

رام الله (الضفة الغربية) 20 أبريل نيسان (رويترز) – ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن احتياجات قطاع غزة من أجل التعافي وإعادة الإعمار تقدر بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة.

وجاء في التقرير أن هذا يشمل “26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الثمانية عشر الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي”.

وأشار التقرير إلى أن “الأضرار المادية في البنية التحتية تقدر بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار”.

ودخل وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل بعد حرب استمرت عامين. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 72 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 172 ألفا آخرون.

وأطلقت إسرائيل حربا على قطاع غزة ردا على هجوم قاده مسلحون من حركة حماس على البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة وتقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

وتضررت كافة قطاعات البنية التحتية في قطاع غزة.

وجاء في التقرير “القطاعات الأكثر تضررا تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة”.

وأضاف التقرير “أصبحت أكثر من 50 بالمئة من المستشفيات خارج الخدمة، ودُمرت أو تضررت جميع المدارس تقريبا، وانكمش الاقتصاد بنسبة 84 بالمئة في غزة”.

وذكر التقرير أن أي خطة لإعمار قطاع غزة تحتاج إلى “أمرين: إعادة بناء غزة ماديا ومؤسسيا، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ويشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى غدا الثلاثاء في اجتماع للدول المانحة في بروكسل.

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير مروة غريب)